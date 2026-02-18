La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Muestra de ello es un visado ruso concedido en 2018, una fotografía sin fecha de Epstein frente a un hotel en el centro de Moscú y otra de su ex pareja, Ghislaine Maxwell, posando entre dos soldados rusos. También hay reservas de billetes de avión a nombre de Epstein y de mujeres, algunas rusas, que los intermediarios presentan como rubias y jóvenes.