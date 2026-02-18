Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Con el objetivo de analizar la situación económica de los trabajadores y avanzar en una recomposición de haberes, el Gobierno provincial convocó formalmente a los representantes gremiales para una nueva ronda de negociaciones. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, fue el encargado de presentar el esquema de encuentros que se extenderá desde el viernes 20 hasta el próximo martes 24 de febrero.
La agenda arrancará con el sector docente y los gremios de mayor peso administrativo (Upcn y ATE). El lunes 23 será una jornada intensa dedicada exclusivamente al área de Salud y al Subsidio de Salud, mientras que el martes 24 cerrarán las negociaciones los sectores de Seguridad y organismos descentralizados.
"Buscamos evaluar la situación de cada sector y encontrar un punto de acuerdo que permita sostener el poder adquisitivo", señalaron desde la cartera de Gobierno.