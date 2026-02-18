Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Con el objetivo de analizar la situación económica de los trabajadores y avanzar en una recomposición de haberes, el Gobierno provincial convocó formalmente a los representantes gremiales para una nueva ronda de negociaciones. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, fue el encargado de presentar el esquema de encuentros que se extenderá desde el viernes 20 hasta el próximo martes 24 de febrero.