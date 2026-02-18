Secciones
Política

Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

El ministro Regino Amado confirmó el cronograma de reuniones que comenzará este viernes.

REGINO AMADO REGINO AMADO
Hace 1 Hs

Con el objetivo de analizar la situación económica de los trabajadores y avanzar en una recomposición de haberes, el Gobierno provincial convocó formalmente a los representantes gremiales para una nueva ronda de negociaciones. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, fue el encargado de presentar el esquema de encuentros que se extenderá desde el viernes 20 hasta el próximo martes 24 de febrero.

La agenda arrancará con el sector docente y los gremios de mayor peso administrativo (Upcn y ATE). El lunes 23 será una jornada intensa dedicada exclusivamente al área de Salud y al Subsidio de Salud, mientras que el martes 24 cerrarán las negociaciones los sectores de Seguridad y organismos descentralizados.

"Buscamos evaluar la situación de cada sector y encontrar un punto de acuerdo que permita sostener el poder adquisitivo", señalaron desde la cartera de Gobierno.

Temas TucumánOsvaldo JaldoRegino AmadoCasa de Gobierno de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno provincial convocará a los gremios estatales por los salarios

El Gobierno provincial convocará a los gremios estatales por los salarios

Gerardo Huesen cargó contra Vargas Aignasse: lo acusó de querer imponer un modelo chino de censura en Tucumán

Gerardo Huesen cargó contra Vargas Aignasse: lo acusó de querer imponer un "modelo chino" de censura en Tucumán

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
6

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Más Noticias
Rodolfo Aguiar: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Rodolfo Aguiar: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios