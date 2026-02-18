Seguridad Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA VÍCTIMA. Patricio Ledezma declarando durante una audiencia. Por Gustavo Rodríguez 18 Febrero 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tafí del ValleInseguridadViolenciaPatricio Ledezma Tamaño texto Comentarios Lo más popular Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin Supuestos narcotraficantes: once muertos en ataques de Estados Unidos Amaicha del Valle: no hubo diálogo tras la polémica por las dos Pachamamas