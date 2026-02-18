"El resto no se toca": la orden de Javier Milei tras ceder ante sus aliados por la reforma laboral

Tras un fin de semana de negociaciones fallidas, Javier Milei debió aceptar la realidad política: el artículo 44 de la reforma laboral, que reducía las indemnizaciones por enfermedad, nació muerto. Apoyado en un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que advirtíó sobre riesgos de inconstitucionalidad y una inminente judicialización, el Presidente autorizó su retiro, pero fijó un límite estricto a sus negociadores: "El resto de la ley no se toca".