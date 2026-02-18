Cierra FATE y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Miguel Olea, empleado con 22 años de antigüedad en la planta, fue uno de los trabajadores que esta mañana se encontró con el cartel en la puerta. “Hoy cuando teníamos que entrar al turno nos topamos con un cartel que decía que FATE dejaba de producir y que cada cual iba a recibir su correspondiente arreglo indemnizatorio mediante telegrama”, contó en diálogo con LA GACETA.