Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

En la antesala de una nueva jornada de protesta, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei. El dirigente no solo ratificó el paro programado para este jueves, sino que escaló la confrontación política al afirmar que, por vías legales, el Gobierno debería cesar sus funciones de inmediato.
“No formo parte de ese cinismo que dice que si al Presidente le va bien, nos va bien a todos. Con sus ideas, nos va mal a todos”, sentenció Aguiar en declaraciones televisivas. El sindicalista cuestionó la legitimidad de las políticas oficiales, al calificar a la actual administración como la "más corrupta de la historia" y advirtió sobre un inminente colapso social derivado del pago de la deuda al FMI y la flexibilización laboral.
Respecto a la reforma impulsada por el Ejecutivo, Aguiar la definió como una "contrarreforma" que retrotrae derechos básicos. Si bien admitió la necesidad de actualizar la legislación vigente, rechazó de plano el proyecto oficialista:
“Es una normativa que va a contramano del mundo; nos lleva de regreso a los tickets canasta”, remarcó. Además denunció la falta de diálogo real por parte del Gobierno y alertó a la CGT sobre posibles acuerdos "envenenados" que beneficien a las cúpulas sindicales en detrimento de los trabajadores.