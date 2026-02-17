Reforma laboral: el PRO eleva la presión y pide eliminar el artículo sobre las licencias por enfermedad

La polémica por el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral, que impulsa la administración de Javier Milei, sigue sumando voces. El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, pidió este martes la eliminación de ese punto.
“La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, expresó el legislador a través de su cuenta en X (antes llamada Twitter).
Horas antes, había condicionado el respaldo de su espacio político a la iniciativa, que en uno de sus apartados limita el pago del salario a trabajadores que falten a sus puestos por problemas médicos no vinculados al ámbito laboral.
En declaraciones a Infobae, Ritondo explicó que su espacio no quedó conforme con las modificaciones incorporadas a último momento en el régimen de licencias. Según sostuvo, la redacción actual del artículo podría perjudicar a los trabajadores, particularmente en lo relativo a licencias por enfermedad, al reducir los niveles de protección vigentes.
En ese sentido, el diputado consideró que tanto la reducción de los plazos de licencia paga como el cambio en el esquema de remuneración -que deja de garantizar el 100% del salario durante el período de enfermedad- son aspectos que deberían ser revisados antes del avance definitivo de la reforma.