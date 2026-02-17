Reforma laboral: tras la polémica, el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones. Ahora, la Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara de Diputados apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.