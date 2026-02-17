Reforma laboral: tras la polémica, el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Tras la controversia desata y la presión de los bloques aliados, la administración de Javier Milei decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, incorporada por el Senado, que propone reducir drásticamente el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente de un trabajador.
La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones. Ahora, la Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara de Diputados apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.
Qué dice el artículo que modifica las licencias por enfermedad
El artículo 44 que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50 % de su sueldo.
Si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud percibirá el 75% de la remuneración. El texto plantea que si el trabajador sufre una recaída no será considerada una enfermedad distinta.
El punto levantó polvareda una vez aprobado en el Senado. Algunos legisladores sostienen que la cuestión sobre las licencias por enfermedad se agregó a último momento. El revuelo llevó a los aliados a plantear sus dudas sobre si acompañar el proyecto de reforma laboral en Diputados a la vista de la polémica que generó los cambios en las licencias.
La presión de los bloques aliados
Minutos antes de conocerse la decisión del oficialismo, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz había adelantado que los diputados que responden a los mandatarios peronistas más dialoguistas no acompañarían el artículo 44 de la reforma laboral que modifica el pago de las licencias por enfermedad.
Al mismo tiempo, el presidente del bloque del PRO, Cristián Ritondo, había llamado a dar de baja ese punto del texto. La presión finalmente obligó al Gobierno a eliminar el artículo para su tratamiento en la Cámara de Diputados.
"Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)", había publicado el salteño en su cuenta de X. Se trata de 15 legisladores que le retiraban el acompañamiento a la cuestión referida a las licencias por enfermedad.