Secciones
Política

Reforma laboral: tras la polémica, el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

MARCHA ATRÁS. El oficialismo aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas MARCHA ATRÁS. El oficialismo aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas
Hace 1 Hs

Tras la controversia desata y la presión de los bloques aliados, la administración de Javier Milei decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, incorporada por el Senado, que propone reducir drásticamente el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente de un trabajador.

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones. Ahora, la Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara de Diputados apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

Qué dice el artículo que modifica las licencias por enfermedad

El artículo 44 que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50 % de su sueldo.

Si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud percibirá el 75% de la remuneración. El texto plantea que si el trabajador sufre una recaída no será considerada una enfermedad distinta.

El punto levantó polvareda una vez aprobado en el Senado. Algunos legisladores sostienen que la cuestión sobre las licencias por enfermedad se agregó a último momento. El revuelo llevó a los aliados a plantear sus dudas sobre si acompañar el proyecto de reforma laboral en Diputados a la vista de la polémica que generó los cambios en las licencias.

La presión de los bloques aliados 

Minutos antes de conocerse la decisión del oficialismo, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz había adelantado que los diputados que responden a los mandatarios peronistas más dialoguistas no acompañarían el artículo 44 de la reforma laboral que modifica el pago de las licencias por enfermedad. 

Al mismo tiempo, el presidente del bloque del PRO, Cristián Ritondo, había llamado a dar de baja ese punto del texto. La presión finalmente obligó al Gobierno a eliminar el artículo para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

"Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)", había publicado el salteño en su cuenta de X. Se trata de 15 legisladores que le retiraban el acompañamiento a la cuestión referida a las licencias por enfermedad.

Temas Reforma laboral TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichCongresoJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Si tocan una coma, vuelve al Senado: la advertencia del kirchnerismo a Milei por la reforma laboral

"Si tocan una coma, vuelve al Senado": la advertencia del kirchnerismo a Milei por la reforma laboral

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Licencias por enfermedad: el cambio de último momento que complica la reforma laboral en Diputados

Reforma laboral: el oficialismo celebró un paso histórico; la oposición denunció un retroceso de un siglo

Reforma laboral: el oficialismo celebró un "paso histórico"; la oposición denunció un retroceso de un siglo

Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral y cuestionó al Gobierno de Milei

Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral y cuestionó al Gobierno de Milei

Media sanción y debate abierto: qué puede pasar en la Justicia con la reforma laboral

Media sanción y debate abierto: qué puede pasar en la Justicia con la reforma laboral

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo
4

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
5

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor
6

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

Más Noticias
El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

Comentarios