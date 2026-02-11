Secciones
Política

Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral y cuestionó al Gobierno de Milei

“No vamos a convalidar un proyecto que pone en juego los derechos de los trabajadores”, señaló el gobernador boanaerense.

Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral y cuestionó al Gobierno de Milei
Hace 1 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este miércoles a la marcha en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado y cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

“La reforma laboral que se trata hoy en el Senado no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”, afirmó Kicillof, en su cuenta de X (antes llamada Twitter). 

Debate por la reforma laboral: se registraron incidentes afuera del Congreso y la Policía aplicó el protocolo antipiquetes

Debate por la reforma laboral: se registraron incidentes afuera del Congreso y la Policía aplicó el protocolo antipiquetes

En ese sentido, sostuvo que la situación económica y laboral se deterioró desde la asunción presidencial de Javier Milei. “Desde que asumió Milei se pierde un empleo cada cuatro minutos y cierran alrededor de 30 empresas por día. Son pymes que bajan la persiana, familias que se quedan sin ingresos y un entramado productivo que se debilita”, afirmó.

También rechazó el proyecto en discusión al advertir que, a su entender, afecta derechos laborales. “No vamos a convalidar un proyecto que pone en juego los derechos de los trabajadores, empeorando las condiciones laborales y debilitando la organización sindical”, señaló.

Bullrich defendió la reforma laboral en el Senado y habló de una norma “trascendente”

Bullrich defendió la reforma laboral en el Senado y habló de una norma “trascendente”

Por último, Kicillof planteó que el país necesita otro rumbo en materia económica y laboral. “Argentina necesita más producción, más desarrollo y más derechos para quienes trabajan, no un esquema que profundiza la crisis. Defender a las y los trabajadores es defender el futuro del país”, concluyó.

Temas Axel KicillofHonorable Senado de la Nación ArgentinaProvincia de Buenos AiresGobierno nacionalReforma laboralJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

Reforma Laboral: Bullrich aceleró la ingeniería de votos para blindar los cambios

Reforma Laboral: Bullrich aceleró la ingeniería de votos para blindar los cambios

Reforma laboral: el Gobierno ultima detalles y los aliados piden garantías

Reforma laboral: el Gobierno ultima detalles y los aliados piden garantías

El Senado oficializó la sesión para tratar la reforma laboral y el Gobierno ultima detalles

El Senado oficializó la sesión para tratar la reforma laboral y el Gobierno ultima detalles

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización
3

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika
4

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
6

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Más Noticias
Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: al menos 11 detenidos

Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: al menos 11 detenidos

Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Comentarios