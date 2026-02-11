Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral y cuestionó al Gobierno de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este miércoles a la marcha en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado y cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
“La reforma laboral que se trata hoy en el Senado no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”, afirmó Kicillof, en su cuenta de X (antes llamada Twitter).
En ese sentido, sostuvo que la situación económica y laboral se deterioró desde la asunción presidencial de Javier Milei. “Desde que asumió Milei se pierde un empleo cada cuatro minutos y cierran alrededor de 30 empresas por día. Son pymes que bajan la persiana, familias que se quedan sin ingresos y un entramado productivo que se debilita”, afirmó.
También rechazó el proyecto en discusión al advertir que, a su entender, afecta derechos laborales. “No vamos a convalidar un proyecto que pone en juego los derechos de los trabajadores, empeorando las condiciones laborales y debilitando la organización sindical”, señaló.
Por último, Kicillof planteó que el país necesita otro rumbo en materia económica y laboral. “Argentina necesita más producción, más desarrollo y más derechos para quienes trabajan, no un esquema que profundiza la crisis. Defender a las y los trabajadores es defender el futuro del país”, concluyó.
