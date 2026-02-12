Reforma laboral: el oficialismo celebró un "paso histórico"; la oposición denunció un retroceso de un siglo

En tanto que la senadora, Patricia Bullrich, celebró el fin del estancamiento: "A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina", sentenció. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, vinculó el éxito legislativo con el orden público, al afirmar que "la libertad le ganó a las piedras", en alusión a los incidentes en las afueras del Congreso.