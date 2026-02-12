Reforma laboral: el oficialismo celebró un "paso histórico"; la oposición denunció un retroceso de un siglo

Tras una maratónica sesión de más de 12 horas, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El resultado desató una inmediata batalla de relatos en redes sociales: para el oficialismo representa el fin de la "industria del juicio", mientras que para el arco opositor y los gremios significa una vulneración severa de derechos adquiridos.
El presidente Javier Milei fue el primero en reaccionar, al calificar la votación de "histórica" tras alcanzar los 42 votos positivos. En sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la normativa vigente data de 1974 y que esta actualización es "el primer paso hacia un cambio estructural".
En tanto que la senadora, Patricia Bullrich, celebró el fin del estancamiento: "A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina", sentenció. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, vinculó el éxito legislativo con el orden público, al afirmar que "la libertad le ganó a las piedras", en alusión a los incidentes en las afueras del Congreso.
La contraparte llegó con dureza desde el kirchnerismo y la izquierda. La senadora Juliana di Tullio advirtió que el peronismo resistirá el proyecto en la Cámara de Diputados, mientras que la diputada Natalia Zaracho lanzó una de las críticas más feroces, al acusar a los gobernadores de "venderse por dos cordones cuneta".
En el plano gremial, Rodolfo Aguiar (ATE) denunció que la ley fue "escrita por empresarios" y advirtió que no creará empleo, sino que destruirá el existente. "Modernizar retrocediendo 100 años", fue la síntesis del dirigente sindical sobre una jornada que ahora traslada su tensión nuevamente a la Cámara Baja.