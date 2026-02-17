El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Bajo la gestión de las hermanas Pedraza, la casa de siete habitaciones comenzó a funcionar como un hotel boutique de bajo perfil. Era el lugar donde Duvall escapaba de la presión de Los Ángeles para dedicarse a sus pasiones: los caballos y el campo. Se dice que por la suite "Cafayate", la preferida de la pareja, pasaron grandes figuras del cine mundial que visitaban la provincia de incógnito, protegidos por la privacidad de los cerros.