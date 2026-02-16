Reforma laboral: el Gobierno acelera y Bullrich anticipa “el año más reformista”

La senadora Patricia Bullrich se reunió con el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos, en un contexto marcado por el debate parlamentario de la reforma laboral y el anuncio de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El encuentro se produjo tras la media sanción del proyecto en el Senado y en la antesala de su tratamiento en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, Bullrich compartió imágenes de la reunión y destacó el rol del Congreso en el avance de las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
“Trabajando junto al presidente Javier Milei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia. Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos”, expresó la senadora.
Reforma laboral: tensión política y sindical
La reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo. La iniciativa propone modificar el marco regulatorio del mercado de trabajo con medidas como: extensión de modalidades de jornada laboral; simplificación de reglas de contratación; mayor margen para la negociación individual entre empleador y trabajador.
El Ejecutivo sostiene que los cambios buscan incentivar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y atraer inversiones. Sin embargo, sectores sindicales y de la oposición advirtieron que podrían afectar derechos laborales adquiridos.
En ese marco, la CGT confirmó un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma, lo que agrega presión política en la previa del debate en Diputados.
El mensaje de Milei: “¿Feriado? ¿Qué es eso?”
Tras el posteo de Bullrich, Milei replicó el mensaje y sumó una definición política sobre el rumbo económico:
“¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!”, escribió el mandatario.
El intercambio refuerza la sintonía entre el Presidente y la senadora en una etapa clave para el oficialismo, que busca consolidar apoyo legislativo en sesiones extraordinarias.
Otras reformas en agenda
Además de la reforma laboral, el Gobierno anticipó que impulsará en el Congreso:
Una reforma tributaria para simplificar el sistema impositivo.
Cambios en el Código Penal para endurecer penas y actualizar figuras delictivas.
Ajustes al Presupuesto 2026 con foco en el equilibrio fiscal.
Desde el oficialismo aseguran que el paquete de medidas es esencial para “modernizar” la economía argentina. En la vereda opuesta, gremios y bloques opositores anticipan resistencia parlamentaria y movilizaciones.
El debate en Diputados será decisivo para determinar el alcance final de la reforma laboral y el nivel de respaldo político que mantiene el Gobierno en su estrategia de transformación estructural.