Sturzenegger habló de la reforma laboral: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó detalles sobre la implementación de la nueva ley. El funcionario puso el foco en terminar con los "abusos" en las licencias y en "federalizar" las negociaciones salariales para fomentar el empleo registrado.
Licencias por enfermedad: nuevos porcentajes
Uno de los puntos más polémicos es la modificación en los pagos por enfermedad o accidentes inculpables (ajenos al trabajo). Sturzenegger explicó que el objetivo es reducir las licencias "eternas":
- Enfermedades imprevistas: el empleador pagará el **75% del sueldo** (antes era el 100%).
- Accidentes por actividades recreativas: si el trabajador se lesiona en una actividad privada (como jugar al fútbol), la cobertura será del **50%**. "La empresa no tiene nada que ver con tu accionar privado", sentenció el ministro.
El fin de la "industria del juicio"
Sturzenegger señaló que la incertidumbre judicial era el principal freno a la contratación. Con la reforma:
- Las sentencias se actualizarán por un criterio fijo para evitar montos desproporcionados (como el caso Piegari).
- Los honorarios de los peritos ya no dependerán del monto del fallo, eliminando incentivos para inflar las demandas.
Flexibilidad y "federalización" del trabajo
El ministro destacó dos cambios estructurales:
1- Prelación de convenios: los acuerdos por empresa ahora tendrán prioridad sobre los convenios nacionales. Según el ministro, esto evitará que una Pyme del interior deba pagar salarios diseñados para grandes empresas de Buenos Aires, algo que hoy genera "exclusión y desempleo".
2. Banco de horas: se legaliza el fraccionamiento de vacaciones y la compensación de horas. "Si alguien no quiere trabajar los viernes y prefiere repartir esas horas el resto de la semana, ahora podrá pactarlo legalmente sin que se computen como extras", ejemplificó.
La baja de cargas patronales
El ministro explicó que el proyecto incorpora una reducción de los aportes patronales. Según detalló, el Gobierno resigna parte de esos recursos vinculados a la relación laboral y los devuelve a las empresas, con la condición de que se mantengan en un fondo destinado a generar mayor previsibilidad, incluso para el propio trabajador, especialmente ante eventuales despidos.
Además dijo que se crea un mecanismo denominado “refund”, orientado a las nuevas contrataciones, que implica una menor carga impositiva.
Nuevo régimen de licencias por enfermedad
“Lo que se hizo -yo lo llamo el tema de los abusos- tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tiene nada que ver con tu accionar, el empleador tiene la obligación de seguir pagándote el sueldo por un tiempo, pero ya no al 100%, sino al 75%“, remarcó.
“Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%“, advirtió.
“La idea es que esto también apunta a reducir, si se quiere, las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, insistió.