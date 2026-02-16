Sin horno y en minutos: cómo hacer pan de avena con tres ingredientes

1. Poner la avena poco a poco en la licuadora para obtener tu propia harina de avena. Es importante no poner las dos tazas juntas porque la licuadora puede fallar, por lo que es recomendable dividir toda la cantidad en cinco o seis partes y licuarlas por separado. Aunque puede tomar un poco más de tiempo, te permitirá cuidar tu licuadora.