Sin horno y en minutos: cómo hacer pan de avena con tres ingredientes

Si el pan está entre las comidas que no pueden faltarte en el día, este pan de avena puede ser tu mejor aliado. No requiere harina de trigo ni huevos y podés prepararlo incluso sin la necesidad de utilizar un horno. En pocos minutos podés cocinar unos bollos para que tus desayunos y meriendas sean más saludables.
Este pan de avena es ideal para quienes no pueden consumir o quieren abandonar las harinas refinadas. También es útil para quienes quieren bajar de peso de una forma sana y para quienes tienen problemas de estreñimiento. La cantidad de fibra que aporta la avena regulará el tránsito lento.
Pan de avena sin horno
Ingredientes
- 2 tazas de avena
- 1 cucharada de polvo para hornear
- Agua tibia en cantidad necesaria
Preparación
1. Poner la avena poco a poco en la licuadora para obtener tu propia harina de avena. Es importante no poner las dos tazas juntas porque la licuadora puede fallar, por lo que es recomendable dividir toda la cantidad en cinco o seis partes y licuarlas por separado. Aunque puede tomar un poco más de tiempo, te permitirá cuidar tu licuadora.
2. Una vez que toda la avena esté hecha harina, pasarla a un recipiente para mezclarla con el polvo para hornear. El siguiente paso será agregar agua poco a poco. El secreto de esta receta está en la paciencia.
3. Si te interesa que el pan quede salado, podés agregar sal en este paso. Otras opciones para saborizarlo son la miel, la canela, el orégano y las hierbas aromáticas.
4. Amasá todo e incorporá un poco de avena si la pasta quedó muy húmeda o un poco de agua si todavía está seca. Cuando la masa ya no se pegue en tus manos, amasá durante dos minutos más.
5. El siguiente paso es formar bollos con la masa. Deben medir aproximadamente un centímetro de alto y se pueden armar cuatro panes redondos con las cantidades indicadas.
6. Agregar media cucharada de aceite a una sartén y esparcirlas con una servilleta de papel. Calentar a fuego muy bajo. Poner los bollos y cubrir con una tapa o con papel aluminio para que se concentre el calor. Cocinar por tres minutos, dar la vuelta y cocinar por tres minutos más.