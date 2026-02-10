Turrón de avena casero: la receta fácil y sin horno que aman los chicos

La avena es un alimento lleno de propiedades. Sus beneficios para el organismo la convierten en una opción saludable que los especialistas recomiendan incorporar en la dieta diaria. Por eso, es un alivio encontrar recetas con avena que caigan bien a los más chicos. El turrón de avena es una buena forma de acercarles este cereal.
Entre las opciones que contienen avena, las más amigables son las recetas de postres. Las galletas, por ejemplo, pueden mezclarse con muchísimos otros ingredientes que gusten a los niños. El turrón de avena, aunque tiene una preparación que debe seguirse sí o sí, suele ser atractivo a sus ojos por contener chocolate.
Postre saludable: receta del turrón de avena
Ingredientes
- 44 galletitas de agua
- 200 gramos de avena
- 200 gramos de cacao en polvo
- 15 cucharadas de leche
- 150 gramos de manteca derretida
- Azúcar a gusto
Preparación
1. Derretir la manteca en una pequeña olla o al microondas. Cuando esté entre punto pomada y líquido, agregar la avena, el cacao, la leche y un poco de azúcar. Mezclar hasta que se integre completamente.
2. Probar y agregar azúcar a gusto de ser necesario.
3. Poner sobre una bandeja una base de galletitas y una capa de mezcla y así sucesivamente hasta llegar a las cuatro capas, por lo menos.
4. Congelar al menos una hora. Se puede decorar con nueces o almendras. Cortar en cuadraditos y servir.