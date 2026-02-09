Cómo consumir avena para evitar picos de glucosa

Cómo controlar picos de azúcar con avena

Los betaglucanos son un tipo de fibra que se encuentra presente en algunos cereales, la avena entre ellos. Ayudan, principalmente, a personas con diabetes de tipo 2 mejorando los niveles de glucosa y de lípidos en sangre, según se publicó en el artículo “Los efectos metabólicos de la ingesta de avena en pacientes con diabetes tipo 2” de la revista Nutrients.