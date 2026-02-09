Secciones
Cómo consumir avena para evitar picos de glucosa

Especialista recomienda evitar la avena instantánea o de cocción rápida.

Cuáles son las mejores combinaciones para la avena Cuáles son las mejores combinaciones para la avena Foto: Freepik
Hace 24 Min

La avena es considerada un súper alimento por las propiedades que posee y los beneficios que aporta al organismo. Sin embargo, especialistas advierten que hay que prestar atención a los hábitos de consumo para evitar algunos perjuicios.

El alto contenido de fibras, proteínas, vitaminas y grasas insaturadas hace de la avena un alimento recomendable. Pero hay formas de potenciar sus beneficios. Por ejemplo, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, pero combinada con algunos alimentos puede ayudar incluso a bajar estos niveles.

Cómo controlar picos de azúcar con avena

Los betaglucanos son un tipo de fibra que se encuentra presente en algunos cereales, la avena entre ellos. Ayudan, principalmente, a personas con diabetes de tipo 2 mejorando los niveles de glucosa y de lípidos en sangre, según se publicó en el artículo “Los efectos metabólicos de la ingesta de avena en pacientes con diabetes tipo 2” de la revista Nutrients.

El endocrinólogo Víctor Bravo recomienda optar por la avena cortada en acero o la avena integral. Sugiere evitar la avena instantánea y de cocción rápida, que es más procesada y contiene menos fibras, menos nutrientes y más azúcar.

El mejor momento para consumir avena es en el desayuno para empezar con energía y evitar los picos de azúcar a lo largo del día. Según Bravo, debe ser mezclada y enriquecida con frutos secos, frutas frescas con bajo índice glucémico y semillas.

En general, los alimentos preferidos por el especialista para hacer dupla con la avena son los ricos en proteínas y grasas saludables, que ayudan a contrarrestar la absorción de glucosa. Buenos ejemplos son el yogur griego, los frutos secos o el chocolate amargo que será mejor cuanto más puro sea su cacao.

