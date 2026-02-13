Para quienes intentan llevar una alimentación más equilibrada pero no quieren renunciar a uno de los clásicos más tentadores, existe una opción simple, rápida y liviana. Las prepizzas sin harina y sin horno se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan reducir calorías sin complicarse en la cocina.
La propuesta no solo elimina la harina tradicional, sino que además evita el uso del horno, lo que permite resolver una comida en apenas 10 minutos. Ideal para almuerzos rápidos o cenas livianas, esta versión saludable combina practicidad y sabor en una receta accesible para cualquier nivel de experiencia culinaria.
Receta exprés: prepizzas sin harina, sin horno y listas en 10 minutos
Esta versión reemplaza la harina común por avena o harina de arroz y no necesita horno, lo que las vuelve más livianas y bajas en calorías, sin resignar textura ni sabor. Gracias al huevo y al polvo de hornear, quedan firmes, flexibles y listas en 10 minutos.
Ingredientes:
- 1 taza de avena arrollada fina o harina de arroz
- 1 huevo
- ½ taza de agua o leche descremada
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharada de aceite (opcional)
- Sal a gusto
- Condimentos opcionales: orégano, ajo en polvo o provenzal
Paso a paso:
1. Preparar la base: si usás avena, procesala hasta obtener una harina fina.
2. Armar la mezcla: en un bowl colocá la avena o harina de arroz, el huevo y el agua o leche. Mezclá bien hasta integrar.
3. Condimentar: sumá sal, condimentos y el polvo de hornear. La preparación debe quedar semilíquida, similar a una mezcla de panqueques espesa.
4. Cocinar: salentá una sartén antiadherente a fuego medio con apenas aceite. Volcá la mezcla formando un círculo.
5. Dar vuelta: cuando esté firme y dorada por debajo, girá con cuidado y cociná del otro lado durante unos minutos más.
6. Retirar: sacá la prepizza cuando esté cocida y flexible, lista para agregar los toppings que prefieras.
Consejos para que queden bien firmes
Evitá hacerlas demasiado finas para que no se quiebren.
Cocinalas a fuego medio, así se cocinan correctamente por dentro.
Si optás por harina de arroz, dejá reposar la preparación durante cinco minutos antes de llevarla a la sartén.
Para un resultado más crocante, podés dorarlas un minuto adicional de cada lado.