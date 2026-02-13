Secciones
SociedadActualidad

Receta exprés: prepizzas sin harina, sin horno y listas en 10 minutos

Una alternativa práctica y saludable para quienes buscan reducir calorías sin resignar sabor: esta receta de prepizzas sin harina y sin horno se prepara en apenas 10 minutos y requiere pocos ingredientes.

La prepizza sin harinas es una receta saludable y fácil de hacer La prepizza sin harinas es una receta saludable y fácil de hacer Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Para quienes intentan llevar una alimentación más equilibrada pero no quieren renunciar a uno de los clásicos más tentadores, existe una opción simple, rápida y liviana. Las prepizzas sin harina y sin horno se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan reducir calorías sin complicarse en la cocina.

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

La propuesta no solo elimina la harina tradicional, sino que además evita el uso del horno, lo que permite resolver una comida en apenas 10 minutos. Ideal para almuerzos rápidos o cenas livianas, esta versión saludable combina practicidad y sabor en una receta accesible para cualquier nivel de experiencia culinaria.

Receta exprés: prepizzas sin harina, sin horno y listas en 10 minutos

Esta versión reemplaza la harina común por avena o harina de arroz y no necesita horno, lo que las vuelve más livianas y bajas en calorías, sin resignar textura ni sabor. Gracias al huevo y al polvo de hornear, quedan firmes, flexibles y listas en 10 minutos.

Ingredientes:

- 1 taza de avena arrollada fina o harina de arroz

- 1 huevo

- ½ taza de agua o leche descremada

- 1 cucharadita de polvo de hornear

- 1 cucharada de aceite (opcional)

- Sal a gusto

- Condimentos opcionales: orégano, ajo en polvo o provenzal

Paso a paso:

1. Preparar la base: si usás avena, procesala hasta obtener una harina fina.

2. Armar la mezcla: en un bowl colocá la avena o harina de arroz, el huevo y el agua o leche. Mezclá bien hasta integrar.

3. Condimentar: sumá sal, condimentos y el polvo de hornear. La preparación debe quedar semilíquida, similar a una mezcla de panqueques espesa.

4. Cocinar: salentá una sartén antiadherente a fuego medio con apenas aceite. Volcá la mezcla formando un círculo.

5. Dar vuelta: cuando esté firme y dorada por debajo, girá con cuidado y cociná del otro lado durante unos minutos más.

6. Retirar: sacá la prepizza cuando esté cocida y flexible, lista para agregar los toppings que prefieras.

Consejos para que queden bien firmes

Evitá hacerlas demasiado finas para que no se quiebren. 

Cocinalas a fuego medio, así se cocinan correctamente por dentro. 

Si optás por harina de arroz, dejá reposar la preparación durante cinco minutos antes de llevarla a la sartén. 

Para un resultado más crocante, podés dorarlas un minuto adicional de cada lado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto
2

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
3

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”
5

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación
6

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Más Noticias
La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

Asesinaron por la espalda a un joven de 20 años en la zona de El Sifón

Asesinaron por la espalda a un joven de 20 años en la zona de "El Sifón"

Bad Bunny en Argentina: horarios, teloneros confirmados y posibles invitados sorpresa

Bad Bunny en Argentina: horarios, teloneros confirmados y posibles invitados sorpresa

Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro: está en un centro terapeutico

Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro: está en un centro terapeutico

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Comentarios