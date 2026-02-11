Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

La avena es uno de los cereales más comunes en las cocinas. Al ser muy fácil de cocinar es una gran aliada para el mundo de la comida, ya sea para lo salado o dulce, va bien con todos los ingredientes. Consumir este alimento en los últimos años se ha convertido en tendencia porque es saludable.
El consumo habitual de avena tiene muchos beneficios como disminuir los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además, gracias a sus fitoquímicos nos protege del cáncer. Aporta energía, vitamina E y minerales como el hierro, selenio, magnesio y cobre.
Cuatro recetas dóciles para cada comida saludable con avena
Pancakes de avena y banana
Ingredientes: 200 gramos de avena, un huevo, una banana, cinco gramos de levadura, 50 gramos de azúcar, 10 mililitros de aceite de girasol y 200 mililitros de leche.
Empieza mezclando la avena con el polvo de hornear y el azúcar. Licua hasta que se vea como harina y agregamos la leche, con la banana y el huevo. Batir bien hasta qué esté integrado y espeso. Para cocinar necesitas una sartén y aceite, verter un poco de la mezcla y dar vuelta cuando tenga burbujas arriba.
Hamburguesas veganas con avena
Ingredientes: 800 g de alubias cocidas, una cebolla, una zanahoria, 70 g de copos de avena, 60 g de nueces, cinco ml de jugo de limón, sal y pimienta a gusto.
Empieza lavando las alubias, lava y ralla las zanahorias. Pela las nueces, si es necesario, corta la cebolla. Junta esos ingredientes en una licuadora y tritura despacio para que quede homogéneo, pero que se puedan ver algunos pedacitos. Agrega a eso la avena para formar la masa y agrega un poco del jugo de limón. Forma las hamburguesas y congelarlas o cocinarlas.
Batido de chocolate
ingredientes: una banana grande, 60 g de copos de avena, 400 ml de leche, 60 g de chips de chocolate y un poco de canela.
Empieza poniendo el chocolate y el resto de restos de ingredientes en una licuadora o en donde lo puedas triturar. Batir hasta tener una consistencia suave y si está muy espeso, agregar leche para obtener lo requerido.
Pizza de avena
Ingredientes para una persona: 100 g de avena, 100 ml de agua, 10 g de perejil, 5 ml de aceite de oliva, queso mozzarella en rodajas.
En un bol volcar la avena con el agua con especias si quisieras, integrar con una cuchara y dejar reposar cinco a 10 minutos. Integra el aceite mientras calentamos la sartén. Extiende la masa en la sartén y deja cocinar cuatro a cinco minutos. Coloca el queso, tomate si te gusta, orégano o perejil. Pone la tapa para derretir el queso y listo para servir.