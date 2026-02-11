Secciones
SociedadSalud

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Este alimento puede usarse para cualquier comida y aporta diversos beneficios.

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas
Hace 1 Hs

La avena es uno de los cereales más comunes en las cocinas. Al ser muy fácil de cocinar es una gran aliada para el mundo de la comida, ya sea para lo salado o dulce, va bien con todos los ingredientes. Consumir este alimento en los últimos años se ha convertido en tendencia porque es saludable.

El consumo habitual de avena tiene muchos beneficios como disminuir los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además, gracias a sus fitoquímicos nos protege del cáncer. Aporta energía, vitamina E y minerales como el hierro, selenio, magnesio y cobre.

Cuatro recetas dóciles para cada comida saludable con avena

Pancakes de avena y banana

Ingredientes: 200 gramos de avena, un huevo, una banana, cinco gramos de levadura, 50 gramos de azúcar, 10 mililitros de aceite de girasol y 200 mililitros de leche.

Empieza mezclando la avena con el polvo de hornear y el azúcar. Licua hasta que se vea como harina y agregamos la leche, con la banana y el huevo. Batir bien hasta qué esté integrado y espeso. Para cocinar necesitas una sartén y aceite, verter un poco de la mezcla y dar vuelta cuando tenga burbujas arriba.

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Hamburguesas veganas con avena

Ingredientes: 800 g de alubias cocidas, una cebolla, una zanahoria, 70 g de copos de avena, 60 g de nueces, cinco ml de jugo de limón, sal y pimienta a gusto.

Empieza lavando las alubias, lava y ralla las zanahorias. Pela las nueces, si es necesario, corta la cebolla. Junta esos ingredientes en una licuadora y tritura despacio para que quede homogéneo, pero que se puedan ver algunos pedacitos. Agrega a eso la avena para formar la masa y agrega un poco del jugo de limón. Forma las hamburguesas y congelarlas o cocinarlas.

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Batido de chocolate

ingredientes: una banana grande, 60 g de copos de avena, 400 ml de leche, 60 g de chips de chocolate y un poco de canela.

Empieza poniendo el chocolate y el resto de restos de ingredientes en una licuadora o en donde lo puedas triturar. Batir hasta tener una consistencia suave y si está muy espeso, agregar leche para obtener lo requerido.

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Pizza de avena

Ingredientes para una persona: 100 g de avena, 100 ml de agua, 10 g de perejil, 5 ml de aceite de oliva, queso mozzarella en rodajas.

En un bol volcar la avena con el agua con especias si quisieras, integrar con una cuchara y dejar reposar cinco a 10 minutos. Integra el aceite mientras calentamos la sartén. Extiende la masa en la sartén y deja cocinar cuatro a cinco minutos. Coloca el queso, tomate si te gusta, orégano o perejil. Pone la tapa para derretir el queso y listo para servir.

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo consumir avena para evitar picos de glucosa

Cómo consumir avena para evitar picos de glucosa

Avena nocturna para bajar de peso: ¿qué es y cómo prepararla?

Avena nocturna para bajar de peso: ¿qué es y cómo prepararla?

Cómo preparar un licuado de avena para deshinchar el vientre rápido

Cómo preparar un licuado de avena para deshinchar el vientre rápido

Así tenés que preparar el batido mágico para desinflamar el vientre por las mañanas y comenzar el día con energía

Así tenés que preparar el batido mágico para desinflamar el vientre por las mañanas y comenzar el día con energía

Este alimento que ayuda a reducir el colesterol y destapar las arterias, según un estudio

Este alimento que ayuda a reducir el colesterol y destapar las arterias, según un estudio

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una Carta a los jueces ante quienes litigo

Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Comentarios