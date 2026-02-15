Secciones
DeportesAtlético Tucumán

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Tras la goleada 4-0, el clima se caldeó por la reacción del delantero ante los gritos de un plateísta. Leito respaldó al goleador.

GOLEADOR. El Loco Díaz volvió a ser clave en el triunfo de Atlético sobre Estudiantes de Río Cuarto. LA GACETA/OSVALDO RIPOLL GOLEADOR. El "Loco" Díaz volvió a ser clave en el triunfo de Atlético sobre Estudiantes de Río Cuarto. LA GACETA/OSVALDO RIPOLL
Hace 16 Min

Atlético Tucumán vivía una fiesta en el Monumental José Fierro. El equipo goleaba 4 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la quinta fecha de la Liga Profesional, con una actuación destacada de Leandro Díaz, autor de un doblete. Sin embargo, el clima se enrareció sobre el final del encuentro.

Corría el minuto 87 cuando se dispuso el ingreso de Manuel Brondo en lugar del "Loco". Al ver el cartel luminoso, el delantero tucumano no se dirigió al banco de suplentes con calma: salió disparado hacia la zona externa del campo de juego, visiblemente nervioso y gesticulando hacia un sector de la tribuna. La situación generó desconcierto entre los presentes y los periodistas de la transmisión oficial, quienes advirtieron un altercado con un plateísta.

Tras el partido, fue el propio presidente de la institución, Mario Leito, quien tomó la palabra para aclarar lo sucedido y respaldar contundentemente a su jugador. "Por lo que me dicen, había un socio plateísta que estaba insultando al 'Loco' Díaz desde el primer tiempo", explicó el dirigente.

Leito no ocultó su malestar con la actitud del hincha y lanzó una frase que resonó en los pasillos del estadio: "Creo que hay que llamar a la reflexión a algunos socios: no se puede estar insultando a la gente. Si tienen algo que decirle, que vayan a buscarlo a su casa; todos saben dónde vive, somos todos tucumanos. Capaz no tengan el coraje y la valentía para decírselo ahí".

Posibles sanciones

El presidente del club defendió la calidad humana y profesional del atacante, recordando que es un producto de las inferiores de la institución. "Hay que tener un poco más de calma. Son jugadores de fútbol que quieren triunfar. No se puede permitir que cualquiera te agreda impunemente", sostuvo, cuestionando que el foco se ponga en la reacción del futbolista y no en la agresión verbal recibida. "Los jugadores también son humanos", añadió.

Finalmente, Leito advirtió que el episodio podría tener consecuencias institucionales para el agresor verbal. "Desde la creación del nuevo estatuto tenemos un Tribunal de Disciplina; si se identifica a la persona, el caso irá allí y veremos qué decisión se toma", concluyó.

Temas Mario LeitoLeandro DíazLiga Profesional de FútbolEstudiantes de Río CuartoClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

Lo más popular
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
1

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
2

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
3

Lunes, otra vez

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto
4

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro
5

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval
6

¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval

Más Noticias
¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Boca apuesta a su fortaleza de local para enderezar el rumbo

Boca apuesta a su fortaleza de local para enderezar el rumbo

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Lunes, otra vez

Lunes, otra vez

Comentarios