¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Atlético Tucumán vivía una fiesta en el Monumental José Fierro. El equipo goleaba 4 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la quinta fecha de la Liga Profesional, con una actuación destacada de Leandro Díaz, autor de un doblete. Sin embargo, el clima se enrareció sobre el final del encuentro.
Corría el minuto 87 cuando se dispuso el ingreso de Manuel Brondo en lugar del "Loco". Al ver el cartel luminoso, el delantero tucumano no se dirigió al banco de suplentes con calma: salió disparado hacia la zona externa del campo de juego, visiblemente nervioso y gesticulando hacia un sector de la tribuna. La situación generó desconcierto entre los presentes y los periodistas de la transmisión oficial, quienes advirtieron un altercado con un plateísta.
Tras el partido, fue el propio presidente de la institución, Mario Leito, quien tomó la palabra para aclarar lo sucedido y respaldar contundentemente a su jugador. "Por lo que me dicen, había un socio plateísta que estaba insultando al 'Loco' Díaz desde el primer tiempo", explicó el dirigente.
Leito no ocultó su malestar con la actitud del hincha y lanzó una frase que resonó en los pasillos del estadio: "Creo que hay que llamar a la reflexión a algunos socios: no se puede estar insultando a la gente. Si tienen algo que decirle, que vayan a buscarlo a su casa; todos saben dónde vive, somos todos tucumanos. Capaz no tengan el coraje y la valentía para decírselo ahí".
Posibles sanciones
El presidente del club defendió la calidad humana y profesional del atacante, recordando que es un producto de las inferiores de la institución. "Hay que tener un poco más de calma. Son jugadores de fútbol que quieren triunfar. No se puede permitir que cualquiera te agreda impunemente", sostuvo, cuestionando que el foco se ponga en la reacción del futbolista y no en la agresión verbal recibida. "Los jugadores también son humanos", añadió.
Finalmente, Leito advirtió que el episodio podría tener consecuencias institucionales para el agresor verbal. "Desde la creación del nuevo estatuto tenemos un Tribunal de Disciplina; si se identifica a la persona, el caso irá allí y veremos qué decisión se toma", concluyó.