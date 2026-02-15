Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

La paciencia también juega. Y cuando encuentra respaldo en el juego, suele transformarse en confianza. Atlético Tucumán entendió que antes de desesperarse debía ordenarse. Que antes de lanzarse a buscar el gol debía construirlo. Y así, desde la solidez y la autoridad en la mitad de la cancha, edificó su primera gran alegría en el Torneo Apertura: un contundente 4-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental José Fierro, para acomodarse en la Zona B del Torneo Apertura y quedar a tiro de los puestos de clasificación.