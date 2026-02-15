“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

Respecto al cambio de esquema, que mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2, Colace fundamentó la decisión de incluir dos atacantes para capitalizar el juego ofensivo. Según el DT, el equipo jugó adaptado a lo que se necesitaba y, por momentos, lo hizo de gran manera para concretar los tantos. El entrenador ponderó la versatilidad de su plantel para ajustarse a cualquier sistema. “Era lo que necesitábamos para hoy, dijo.