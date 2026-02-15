“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

Tras el 4-0 de Atlético Tucumán sobre Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, el director técnico del "Decano", Hugo Colace, analizó el presente del equipo y destacó que la principal virtud fue la eficacia.
El entrenador se mostró relajado, conforme tanto con el resultado como con el rendimiento de sus dirigidos. Sin embargo, consideró que el funcionamiento en el triunfo ante los cordobeses no varió demasiado respecto a presentaciones anteriores, sino que la diferencia radicó en la contundencia frente al arco rival.
“El análisis que hago es que jugamos como lo venimos haciendo; solo que ahora entraron los goles. Entraron todos los que faltaron en las otras fechas”, explicó el técnico, resaltando que en todos los partidos previos el equipo había generado situaciones de peligro, sólo que no lograba concretarlas.
Respecto al cambio de esquema, que mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2, Colace fundamentó la decisión de incluir dos atacantes para capitalizar el juego ofensivo. Según el DT, el equipo jugó adaptado a lo que se necesitaba y, por momentos, lo hizo de gran manera para concretar los tantos. El entrenador ponderó la versatilidad de su plantel para ajustarse a cualquier sistema. “Era lo que necesitábamos para hoy, dijo.