Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

La tercera y última presentación de Bad Bunny en River convoca a una multitud en el barrio de Núñez para despedir el paso del tour internacional por la Argentina. Con el fin de ordenar el flujo de fanáticos hacia el estadio Monumental, la organización del evento y el gobierno porteño definieron un esquema horario rígido y un operativo de seguridad vial específico.
Este espectáculo de cierre, programado para el domingo 15 de febrero, marca el final de la serie de conciertos. La logística diseñada abarca desde la apertura de los accesos hasta la desconcentración final en la madrugada del lunes, asegurando el orden en las inmediaciones.
¿A qué hora empieza el recital y cuándo abren las puertas?
La productora estableció los momentos clave de la jornada para garantizar el ingreso ordenado del público. Las puertas del estadio de River Plate abren a las 16 horas, mientras que la actividad musical en el escenario comienza a las 19 con el show previo, y la actuación principal está programada para las 21.
Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar la ocupación de los lugares antes del inicio del espectáculo, la productora solicita a los asistentes acudir a la intersección correspondiente según su ubicación con antelación.
Ingresos, ubicaciones y accesos de Bad Bunny
El diseño logístico divide la entrada de los asistentes según el sector de su ticket para facilitar el movimiento de la gente. Los espectadores deben dirigirse a puntos específicos del perímetro. Quienes poseen tickets para campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe.
El flujo de gente para las plateas Belgrano en todos sus niveles, el campo delantero Stage B y las plateas Centenario media y alta se sitúa en la intersección de Av. Libertador y Udaondo. Asimismo, los asistentes con entradas de campo trasero caminan por el cruce de Av. Libertador y Campos Salles.