Pileta infinita y vistas panorámicas: así se impone la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles

Ubicada en Hollywood Hills y valuada en 8,8 millones de dólares, la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles combina arquitectura contemporánea, ocho dormitorios, amplios jardines y una piscina infinita con vistas panorámicas a la ciudad.

Bad Bunny tiene una lujosa mansión en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Pileta infinita, arquitectura minimalista y una vista abierta sobre el horizonte californiano: la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles combina lujo y diseño en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Ubicada en Hollywood Hills, la propiedad refleja el presente profesional del artista puertorriqueño, convertido en una de las figuras más influyentes de la música global. Cada ambiente fue concebido para integrar interior y exterior, con grandes ventanales y espacios amplios. El resultado es un refugio privado que conjuga confort, sofisticación y espectáculo.

Uno de los mayores atractivos de la residencia es su piscina infinita, que se funde visualmente con el paisaje urbano y ofrece postales panorámicas de la ciudad. Desde allí se aprecian atardeceres sobre Los Ángeles y vistas que se extienden hasta donde alcanza la mirada. La casa también cuenta con terrazas, áreas de relax y sectores pensados para el entretenimiento. Más que una vivienda, se trata de un símbolo del éxito y la proyección internacional del cantante.

La mansión de Bud Bunny en Los Ángeles tiene una imponente vista panorámica

Pileta infinita e imponentes vistas panorámicas: así es la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles

Lejos del ruido de los estadios y del ritmo frenético de las giras, Bad Bunny eligió Hollywood Hills como refugio personal, en una propiedad que conjuga arquitectura contemporánea, privacidad y diseño funcional. La mansión de Los Ángeles, valuada en unos 8,8 millones de dólares, expresa una concepción clara de hogar: un ámbito pensado para desconectarse del foco mediático sin aislarse de la ciudad. 

La mansión de Bad Bunny se levanta sobre un terreno de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.

Construida en 2005 y remodelada recientemente, se asienta sobre un terreno de aproximadamente 2.500 metros cuadrados y está organizada como un complejo dividido en dos estructuras independientes.

Espacios abiertos, tonos blancos y múltiples livings: así es el interior de la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles

La casa principal cuenta con cinco dormitorios, mientras que la vivienda de invitados, de dos plantas, suma tres habitaciones adicionales y garaje propio, completando ocho dormitorios y siete baños distribuidos en cerca de 7.300 pies cuadrados cubiertos. 

Habitación de la residencia de Bad Bunny en Los Ángeles.

La estética interior apuesta por el minimalismo y la luminosidad, con paredes blancas, grandes ventanales y múltiples livings que potencian la luz natural. La cocina, moderna y completamente equipada, funciona como punto de encuentro social. 

Un oasis difícil de encontrar en Los Ángeles: jardín amplio, palmeras y áreas de descanso rodean la casa.

La master suite, concebida casi como un departamento privado, incluye vestidor de gran escala y un spa con ducha vidriada y bañera exenta, y en el exterior se despliegan jardines amplios, patios abiertos, parrilla y una piscina infinita con vista panorámica a Los Ángeles, consolidando la idea de un oasis urbano donde arquitectura y paisaje dialogan en clave de calma.

La mansión de Bad Bunny se levanta sobre un terreno de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.
