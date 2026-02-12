Pileta infinita y vistas panorámicas: así se impone la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles

Uno de los mayores atractivos de la residencia es su piscina infinita, que se funde visualmente con el paisaje urbano y ofrece postales panorámicas de la ciudad. Desde allí se aprecian atardeceres sobre Los Ángeles y vistas que se extienden hasta donde alcanza la mirada. La casa también cuenta con terrazas, áreas de relax y sectores pensados para el entretenimiento. Más que una vivienda, se trata de un símbolo del éxito y la proyección internacional del cantante.