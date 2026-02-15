“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

Entre el dique La Angostura y el cerro Ñuñorco, sobre la ruta 307 kilómetro 56, un terreno que hasta hace pocos años era apenas un lote sin mayor intervención hoy se transformó en un mosaico de canteros definidos, colores intensos y movimiento constante de insectos y aves. Mariposas, picaflores y abejas revolotean constantemente en un lugar rebosante de vida, y que año a año cobija más turistas y aficionados. Allí, Eugenia Remis decidió dejar de depender exclusivamente de las flores que llegaban en avión y empezar a producir en el valle aquello con lo que trabajó durante dos décadas como florista. Así fue que creó “Tiempo de Flores”, un lugar donde encontrarse con la belleza de la naturaleza.