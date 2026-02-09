Polémica en el Super Bowl por una hamburguesa de U$S 180: ¿qué trae y por qué es tan cara?

El domingo 8 de febrero, las instalaciones del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, albergaron el Super Bowl 2026. El evento contó con uno de los espectáculos más imponentes de Estados Unidos durante el entretiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Si bien la performance de Bad Bunny revolucionó las tribunas, una hamburguesa XL vendida en las inmediaciones del estadio acaparó también la atención de los presentes y provocó asombro general.
Independientemente del resultado deportivo, este menú gigante se transformó en la principal tendencia de las redes sociales. En diversas plataformas, miles de usuarios reaccionaron al adquirirla y documentar sus intentos por terminar de comerla. El tamaño desproporcionado del alimento generó un fenómeno viral que compitió en popularidad con los momentos más destacados del show musical y del encuentro.
La composición del plato
Esta pieza gastronómica utilizó como base el corte de codillo de vaca, una pieza con poca grasa ubicada en la parte superior de las piernas que aporta un sabor especialmente intenso. Su elaboración incluyó tres hamburguesas asadas de forma lenta, coronadas con queso azul fundido y una sofisticada salsa mirepoix demi-glace, todo servido dentro de un pan de tipo brioche.
Cada ejemplar pesó cerca de dos kilos y medio, convirtiéndose en un desafío físico que requirió el uso de ambas manos y mucha paciencia para ingerirlo. Lo más llamativo del diseño fue un hueso que atravesaba la estructura de arriba hacia abajo, una propuesta de Levy Restaurants pensada exclusivamente para compartir entre cuatro personas debido a su enorme tamaño.
El debate sobre el valor: ¿por qué cuesta tanto?
El precio de la receta alcanzó los 180 dólares, cifra que supera los 250.000 pesos argentinos según la cotización actual. Para los expertos culinarios, este monto encontró su justificación en el contexto exclusivo del Super Bowl y en la calidad de los insumos seleccionados. Además, la exclusividad jugó un rol fundamental, ya que la cocina solo preparó 200 unidades para la jornada del domingo.
Sin embargo, el valor monetario desató una fuerte polémica luego de que The New York Times difundiera la imagen en sus redes sociales. Cientos de usuarios criticaron el costo excesivo y señalaron que en diversas cadenas de comida rápida existen opciones similares por un precio mucho menor. Pese a las quejas, la propuesta se consolidó como una de las excentricidades más comentadas del evento en Santa Clara.