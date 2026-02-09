Polémica en el Super Bowl por una hamburguesa de U$S 180: ¿qué trae y por qué es tan cara?

El domingo 8 de febrero, las instalaciones del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, albergaron el Super Bowl 2026. El evento contó con uno de los espectáculos más imponentes de Estados Unidos durante el entretiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Si bien la performance de Bad Bunny revolucionó las tribunas, una hamburguesa XL vendida en las inmediaciones del estadio acaparó también la atención de los presentes y provocó asombro general.