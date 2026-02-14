Secciones
¿El regalo de San Valentín?: Cazzu ensayó con Bad Bunny en River y estallaron los rumores de reencuentro

La "Jefa del Trap" fue vista en el techo de La Casita durante la prueba de sonido para la segunda fecha del Conejo Malo.

El segundo round de Bad Bunny en River Plate promete ser histórico. Tras una primera noche donde figuras como Tini, Bizarrap y María Becerra disfrutaron del show desde "La Casita", pero sin subir al escenario, la segunda función guardaría un as bajo la manga. Durante la tarde de este 14 de febrero, los fans captaron a Cazzu ensayando sobre el techo de la icónica estructura escenográfica.

La elección de la fecha no es casual. El posible reencuentro se da en San Valentín, lo que disparó la nostalgia de los seguidores que recuerdan el breve pero intenso romance que los artistas protagonizaron en 2018. Según trascendió, la jujeña estuvo practicando los versos de "Loca", el himno que los unió junto a Khea y Duki cuando el trap argentino comenzaba su ascenso global.

"Ustedes son muy jóvenes, pero Bad Bunny le tenía unas ganas re reales a Cazzu", bromeaba una usuaria en X (ex Twitter), resumiendo el sentir de una generación que creció viendo sus fotos en el Luna Park y sus idas y vueltas en redes sociales.

