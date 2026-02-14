¿El regalo de San Valentín?: Cazzu ensayó con Bad Bunny en River y estallaron los rumores de reencuentro

La elección de la fecha no es casual. El posible reencuentro se da en San Valentín, lo que disparó la nostalgia de los seguidores que recuerdan el breve pero intenso romance que los artistas protagonizaron en 2018. Según trascendió, la jujeña estuvo practicando los versos de "Loca", el himno que los unió junto a Khea y Duki cuando el trap argentino comenzaba su ascenso global.