Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026: el dato que sorprendió al mundo

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 destaca como uno de los momentos más comentados del evento, generando reacciones diversas en el público. El cantante puertorriqueño de reguetón y trap encabeza el espectáculo de medio tiempo en un escenario social complejo, marcado por debates sobre la migración y la identidad latina. Su presencia no solo representa un hito musical, sino que también establece un posicionamiento cultural significativo frente a las corrientes más conservadoras del entorno actual.
A lo largo de su trayectoria, el artista mantiene una defensa férrea de la música en español, logrando hitos históricos como obtener el primer Grammy a Mejor álbum por un disco grabado íntegramente en dicho idioma. Bad Bunny integra activamente consignas sociales en sus presentaciones, manifestándose contra organismos como el ICE y utilizando su plataforma mediática para reivindicar sus raíces. Estas acciones consolidan su figura como un referente que aprovecha cada oportunidad ante la audiencia para reafirmar su compromiso con la cultura latinoamericana.
Cuánto le pagarán a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl
Bad Bunny regresa al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl tras su breve participación en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez. Pese al prestigio del evento, los artistas no reciben un pago directo por su actuación, sino que basan su beneficio en la inmensa exposición global que el show genera. Esta visibilidad se traduce habitualmente en un crecimiento exponencial de su marca personal y un impacto inmediato en el mercado internacional.
Las ganancias reales para el cantante provienen de fuentes indirectas vinculadas a esta vitrina masiva, como nuevas ofertas de patrocinio y alianzas comerciales estratégicas. Además, la presentación funciona como un catalizador para el aumento de ventas de su catálogo musical y la valorización de sus futuras giras. Así, el show representa una inversión publicitaria sin precedentes que posiciona al artista en la cima de la industria del entretenimiento.
¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl 2026?
Para los espectadores en Argentina, la transmisión del Super Bowl comenzará a las 20:30 horas. Este horario coincide con el de países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde el evento también iniciará de manera simultánea.
En otras regiones del continente, el cronograma presenta variaciones: en Bolivia y Venezuela el inicio está pautado para las 19:30, mientras que en la zona Este de los Estados Unidos la acción arrancará a las 18:30. La cobertura permitirá seguir cada detalle del encuentro y el esperado show de medio tiempo en tiempo real desde distintas latitudes.