Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026: el dato que sorprendió al mundo

A lo largo de su trayectoria, el artista mantiene una defensa férrea de la música en español, logrando hitos históricos como obtener el primer Grammy a Mejor álbum por un disco grabado íntegramente en dicho idioma. Bad Bunny integra activamente consignas sociales en sus presentaciones, manifestándose contra organismos como el ICE y utilizando su plataforma mediática para reivindicar sus raíces. Estas acciones consolidan su figura como un referente que aprovecha cada oportunidad ante la audiencia para reafirmar su compromiso con la cultura latinoamericana.