De Central Córdoba al Super Bowl: la noche en la que Bad Bunny cantó en Tucumán

Las entradas anticipadas costaban $600. La general, $800. El VIP Platino, $1500. Números que hoy suenan irreales incluso para cualquier recital local. El público era una mezcla llamativa: adolescentes que ya lo seguían por el trap, jóvenes de veintipico que lo tenían como referencia musical nueva y también adultos que querían ver de cerca a ese artista del que tanto se hablaba.