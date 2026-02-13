Bad Bunny en Argentina: horarios, teloneros confirmados y posibles invitados sorpresa

La cuenta regresiva terminó y el fenómeno global de Bad Bunny aterriza en Buenos Aires con tres fechas totalmente agotadas en el Estadio Monumental. El tramo argentino del Debí Tirar Más Fotos World Tour promete noches de alto impacto, una producción de escala internacional y posibles sorpresas que mantienen en vilo a los fanáticos.
El Monumental, listo para recibir a Benito
Las puertas del estadio de River Plate se abrirán temprano para recibir a miles de seguidores que agotaron las localidades en tiempo récord. La expectativa es total: desde la escenografía hasta los visuales y el despliegue técnico, cada detalle del show fue uno de los más comentados durante su paso por Latinoamérica.
Telonero confirmado
Tal como ocurrió en otras paradas del tour, la apertura estará a cargo de Chuwi, la banda puertorriqueña que acompaña al artista en esta gira. Su presentación está prevista para las 20, preparando el clima antes de que Benito suba al escenario principal.
Un setlist cargado de hits
Aunque siempre puede haber cambios de último momento, en redes sociales circula una lista de canciones que se repite en varias ciudades del tour. El repertorio combina clásicos, momentos introspectivos y los grandes himnos bailables que marcaron su carrera.
Entre los temas que suenan con fuerza para Buenos Aires figuran: “Callaíta”, “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito”, “Yo Perreo Sola”, “Safaera”, “DÁKITI”, “Ojitos Lindos”, “Monaco”, “El Apagón” y “DtMF”, además de interludios y una apertura con “Mudanza Intro”.
La estructura del espectáculo alterna bloques festivos con segmentos más íntimos, apoyados por pantallas gigantes y una puesta visual que repasa distintas etapas de su trayectoria.
Invitados sorpresa: los nombres que más suenan
El condimento que más expectativa genera es, sin dudas, la posibilidad de colaboraciones en vivo. Entre los artistas que podrían sumarse al show aparecen:
Duki, con quien mantiene buena relación artística desde 2022.
Bizarrap, para un posible cruce explosivo en formato remix.
Tini, mencionada en redes para una versión especial de “Ojitos Lindos”.
Además, la fecha del 14 de febrero alimentó rumores sobre una aparición de Cazzu, una hipótesis que se volvió tendencia entre los fans por la carga simbólica del Día de los Enamorados.
Tres noches que prometen hacer historia
Con entradas agotadas, fanáticos acampando y una lista de posibles invitados que no deja de crecer, el paso de Bad Bunny por el Monumental se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina.
La incógnita ya no es si habrá sorpresas, sino cuáles serán y en qué momento del show harán estallar al estadio.