Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo
Con una seguidilla de hits, invitados argentinos y un emotivo tributo a Soda Stereo, el primer recital marcó su regreso al país y confirmó su fuerte vínculo con el público local. El show de hoy comenzará una hora antes por el clima.
El regreso de Bad Bunny a la Argentina se convirtió en una celebración multitudinaria. En su primera noche en el estadio River Plate, el cantante ofreció un show de casi dos horas que hizo bailar y cantar a más de 70 mil personas, en el inicio de sus esperadas presentaciones en el país. Desde el primer tema, el público respondió con euforia a un repertorio cargado de éxitos y a una puesta en escena pensada para convertir el recital en una experiencia colectiva marcada por la emoción y el perreo.
La jornada comenzó desde temprano, con miles de fans que colmaron las inmediaciones del estadio en medio de una gran expectativa. El espectáculo incluyó la participación de artistas invitados, guiños a la cultura argentina y momentos de fuerte conexión emocional con el público. En uno de los pasajes más destacados, el artista expresó su felicidad por volver al país y agradeció el cariño de los fans, al asegurar que regresar a Argentina se siente “como volver a casa”.
"Este show se trata de amor, de amarse a ustedes mismos, de amar a los demás, de amarnos a nosotros. Y este show se basa en disfrutar las cosas sencillas de la vida, como cantar, como bailar, como brincar, como reír, como llorar. Entonces, por eso yo siempre les digo que la única persona, ustedes, ustedes aquí, son los únicos que tienen el poder de convertir esta noche en una que no olvidemos nunca. Por eso te digo, Argentina, ¡disfruta, vive, ama, baila sin miedo esta noche!“, fueron algunas de las palabras del artista durante su show.
Bad Bunny: Tini, María Becerra y La Joaqui, las invitadas más ovacionadas
El concierto recorrió distintas etapas de su carrera con canciones como “Callaita”, “Tití me preguntó”, “Neverita” y “Ojitos lindos”, que fueron coreadas por todo el estadio. Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando el cantante apareció con la camiseta de la selección argentina y compartió el escenario con artistas locales como Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui, lo que desató una ovación generalizada entre los presentes.
Para un segmento del concierto, Benito usó la camiseta celeste y blanca y, como si eso fuera poco, eligió llevar impreso el número 19, con el cual Lionel Messi debutó en la selección argentina y usó para disputar su primer Mundial, el de Alemania en 2006.
La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos con el homenaje a Soda Stereo. En una versión especial de “De música ligera”, el estadio completo se sumó al canto, en un gesto que unió al artista puertorriqueño con la historia del rock argentino. El cierre, con fuegos artificiales y una seguidilla de sus canciones más populares, confirmó el impacto de su regreso y dejó en claro por qué es uno de los artistas más convocantes del mundo.
Por cuestiones climáticas, la organización anunció que el show del 14 de febrero se adelantará una hora y la grilla quedó así: apertura de puertas a las 16, Ramma a las 18, Chuwi a las 19 y Bad Bunny a partir de las 20. El fenómeno no se detiene y la fiesta en River Plate promete seguir siendo inolvidable a pesar de los cambios y la posible lluvia.