Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche

En la causa por la agresión a Patricio Ledezma, ocurrida el jueves 29 en el boliche La Cañada de Tafí del Valle, existen varias dudas y una sola certeza: el ataque se produjo como consecuencia de una pelea. Sin embargo, hay versiones encontradas sobre el lugar en el que se originó el incidente.
Según la teoría del caso expuesta por el auxiliar fiscal Hugo Campos, bajo instrucciones de la fiscala Mónica García de Targa, el episodio se inició en el interior del boliche. Sobre ese punto existen dos versiones. La víctima sostuvo que un grupo de jóvenes de Concepción se molestó porque un amigo suyo estaba bailando con la hermana de uno de ellos. Los señalados, en cambio, afirmaron que la pelea comenzó porque un conocido de Ledezma habría manoseado a la joven.
Sí está confirmado que el conflicto no pasó a mayores por la intervención del personal de seguridad del local y que no existe ninguna denuncia por ese supuesto caso de abuso. Por otra parte, según anticiparon sus defensores, Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate, en la declaración que brindará hoy Santiago Bagne reconocerá que fue expulsado del boliche y que Ledezma, en medio de la trifulca, le aplicó un golpe de puño.
Sin embargo, Ramiro Correa Hernando, encargado del boliche esa noche, brindó una versión distinta. Afirmó que “la pelea se inició fuera del establecimiento” y remarcó que “adentro no ocurrió ningún incidente”. Según explicó, el local brinda seguridad en el interior, pero no puede intervenir en lo que sucede en la vía pública. También sostuvo que recién se enteró de lo ocurrido al día siguiente, ya que esa noche permaneció en su oficina y no advirtió ningún episodio de violencia.
Indicó además que, al finalizar el baile, la Policía suele despejar la zona y que los episodios de violencia “no son habituales”, aunque cuando ocurren “siempre son afuera”.
Agregó que está dispuesto a colaborar con la investigación. “La Policía vino a hablar conmigo, me mostró una filmación en la que se veía a un chico saliendo del lugar y me preguntaron si lo ubicaba. Les dije que no lo conocía y que no tenía por qué identificarlo”, relató.
Sostuvo que, a su criterio, existe cierto prejuicio cuando un hecho ocurre en las inmediaciones de un boliche, ya que episodios similares en otros ámbitos no tienen la misma repercusión mediática. Con esta postura, el encargado negó cualquier vínculo entre lo ocurrido dentro del local y la agresión investigada.
Particularidades
Ese centro nocturno, que fue uno de los más concurridos durante el verano, presentaba además algunas particularidades. Según surgió de la investigación, el responsable del local —no se pudo establecer si es el propietario o el arrendatario— subalquilaba el lugar a terceros para que organizaran los encuentros. Pese a numerosos intentos, no se logró determinar si esta modalidad está permitida.
La agresión a Ledezma volvió a poner bajo la lupa la movida nocturna en Tafí del Valle. En enero de 2025 se desató un escándalo luego de que un empresario no pudiera realizar una fiesta que coincidía con la disputa del Seven de Rugby, por orden de las autoridades locales.
Aquella noche quedó marcada porque centenares de adolescentes, la mayoría menores de edad, deambularon por la villa turística. Este año, incluso, los organizadores del tradicional encuentro deportivo se vieron obligados a aclarar públicamente que no organizaban ni auspiciaban fiestas. (Con colaboración de Martín Medina)