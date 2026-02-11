Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche

Según la teoría del caso expuesta por el auxiliar fiscal Hugo Campos, bajo instrucciones de la fiscala Mónica García de Targa, el episodio se inició en el interior del boliche. Sobre ese punto existen dos versiones. La víctima sostuvo que un grupo de jóvenes de Concepción se molestó porque un amigo suyo estaba bailando con la hermana de uno de ellos. Los señalados, en cambio, afirmaron que la pelea comenzó porque un conocido de Ledezma habría manoseado a la joven.