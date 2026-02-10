El Índice de Precios al Consumidor porteño trepó al 3,1% en enero

En el inicio de 2026, la dinámica de precios en la Ciudad de Buenos Aires ha encendido señales de alerta en el tablero económico. Según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña, el Índice de Precios al Consumidor (Ipcba) registró un alza del 3,1% en enero , lo que representa una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto al 2,7% observado en diciembre. Se trata del quinto mes consecutivo de ascenso y la primera vez que el indicador supera la barrera del 3% desde marzo del año pasado.