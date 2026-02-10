Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas anunció un ambicioso plan de conectividad de cara al Mundial 2026 , que se desarrollará en Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. La principal novedad es la implementación de rutas internacionales que conectarán a Tucumán con Miami, facilitando el traslado de millas de hinchas.
Esta estrategia busca descentralizar la operación habitual desde Buenos Aires, permitiendo que el fervor mundialista se canalice desde diversos puntos estratégicos del territorio nacional.
A partir del 8 de junio, Tucumán, Córdoba y Rosario contarán con servicios hacia Miami, operando con una escala técnica en Punta Cana. El cronograma estipulado contempla dos vuelos semanales desde nuestra provincia (jueves y sábados).
Esta red se suma a los servicios regulares que la compañía ya posee en estos destinos, consolidando un puente aéreo federal hacia el epicentro de la competencia deportiva.
Sin precedentes
El despliegue logístico representa un salto operativo sin precedentes para la línea de bandera, que alcanzará un total de 29 vuelos semanales a Miami . Esta cifra supone un incremento del 93% en su oferta hacia dicho destino en comparación con la programación del año 2025. La capacidad total se integrará con las 20 frecuencias semanales desde Buenos Aires y dos vuelos directos ya existentes desde la capital cordobesa, la cual mantendrá su ruta a Florida de manera regular una vez concluido el torneo.
Para garantizar que los seguidores de la “Scaloneta” lleguen a destino, la empresa también confirmará servicios directos hacia Kansas y Dallas , las sedes donde la Selección Argentina disputará sus partidos de la fase de grupos. La compañía estatal informó que la disponibilidad de estas frecuencias adicionales se irá ajustando en tiempo real, supeditada a la confirmación del calendario definitivo y al avance del equipo nacional en las fases eliminatorias del certamen.
Respecto a la comercialización, Aerolíneas Argentinas indicó que la venta de pasajes estará disponible próximamente a través de sus canales oficiales.