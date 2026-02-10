Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

Sin precedentes

El despliegue logístico representa un salto operativo sin precedentes para la línea de bandera, que alcanzará un total de 29 vuelos semanales a Miami . Esta cifra supone un incremento del 93% en su oferta hacia dicho destino en comparación con la programación del año 2025. La capacidad total se integrará con las 20 frecuencias semanales desde Buenos Aires y dos vuelos directos ya existentes desde la capital cordobesa, la cual mantendrá su ruta a Florida de manera regular una vez concluido el torneo.