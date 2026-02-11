Ataque en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los acusadores: el fiscal y el abogado querellante analizan los pasos que tomarán en el expediente

El fiscal Gerardo Salas, al cerrar ayer su segundo día al frente de la investigación del caso, continúa analizando el expediente para definir cuáles serán los próximos pasos que dará. Según confiaron fuentes judiciales, la causa está integrada por la evidencia presentada por todas las partes, los informes de la Policía y numerosos testimonios, muchos de los cuales resultan contradictorios. “Esa tarea lleva su tiempo; no se le puede pedir que haga todo de inmediato porque es imposible”, señaló uno de los defensores. Esa sería la razón por la cual se decidió postergar el pedido de sobreseimiento de Santiago Bagne y César Máximo Carreras. José María Molina, abogado querellante, sostuvo: “Hoy más que nunca queremos que todos estos jóvenes que están involucrados asuman la responsabilidad por lo que hicieron. En las próximas horas contaremos con un informe técnico que servirá para esclarecer todo lo sucedido”. El profesional también se refirió a la calificación de los hechos debatida en audiencias previas. “Se habló de que hubo una pelea. No compartimos esa postura. Aquí hubo muchos contra una persona tirada en el piso, totalmente indefensa. Esa situación no puede llamarse pelea”, afirmó.



