Ataque en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

La investigación del ataque que sufrió Patricio Ledezma (19) a la salida de un boliche de Tafí del Valle podría registrar avances importantes en las próximas horas. Los defensores de Santiago Bagne (18), uno de los procesados en la causa, anunciaron que el joven declarará hoy para contar su versión de los hechos. En paralelo, otro joven que comenzó a ser mencionado en el expediente se pondría a disposición de la Justicia.
El jueves 29, en las inmediaciones del boliche La Cañada, y según la acusación de la fiscala Mónica García de Targa, un grupo de al menos 15 personas atacó a Ledezma. Por el hecho, Santiago Bagne y César Máximo Carreras fueron acusados de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores. El juez Javier Núñez Campero les dictó prisión preventiva por 30 días y ambos fueron trasladados horas después al penal de Benjamín Paz.
Antes de que se cumpliera una semana de esa resolución, los procesados recuperaron la libertad. El juez de Impugnación, Edgardo Sánchez, fundamentó su decisión al señalar que el Ministerio Público no había precisado cuál fue la participación de Bagne en la agresión.
En el caso de Carreras, el auxiliar fiscal Hugo Campos entendió que, con el transcurso de los días, surgieron indicios de que no habría participado en el ataque, por lo que no se opuso a que recuperara la libertad. Pese a esta resolución, ambos jóvenes continúan ligados al proceso. Sus abogados esperan el momento oportuno para solicitar el sobreseimiento.
Una cuestión clave
Los defensores de los dos acusados, que continuarán vinculados a la causa, nunca negaron que estuvieron en el lugar donde se produjo el ataque, pero sí dejaron en claro que no golpearon a Ledezma. Por esa razón, sus testimonios podrían resultar claves para identificar a los verdaderos agresores.
Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate, defensores de Bagne, adelantaron que su asistido declarará y contará todo lo que sucedió esa noche.
“Una de las cosas que aclarará es qué ocurrió en el incidente previo. Reconocerá que hubo una pelea y que él fue expulsado del local por el personal de seguridad”, indicaron. “También contará qué pasó después. No negará que hubo una pelea, pero sí dejará en claro que no fue una patota la que estuvo detrás de todo esto”, añadieron.
La situación de Bagne es diferente a la del otro investigado y a la de una lista de al menos siete personas mencionadas en la causa. El joven se comunicó con Ledezma para pedirle disculpas y ponerse a su disposición.
“De ninguna manera sentirá esto como un desahogo. Él siempre sostuvo que no tuvo nada que ver con la agresión. No hace falta que diga quiénes fueron los que golpearon, pero sí me gustaría aclarar que no fueron 20, como se pretendió hacer creer”, aseguró Marisa Gómez, madre del imputado.
En un principio se pensó que Bagne declararía en el marco de una audiencia, ya que al tratarse de un imputado y no de un nuevo testigo, este paso debía darse ante un magistrado y con todas las partes presentes.
Sin embargo, su testimonio será tomado en la fiscalía que conduce Gerardo Salas. José María Molina, representante legal de la víctima, pediría estar presente y que se lo autorice a formular preguntas.
Otra situación
El caso de Carreras es distinto. Cuando la Policía irrumpió en su domicilio, el joven gritó que no tenía nada que ver con el hecho y señaló como agresores a Belisario Iturbe y Mariano Costa Rojano. “La información que tenía ya la aportó. No tiene ninguna obligación de declarar nuevamente. Si no se avanzó con esa línea, no es responsabilidad suya, sino del Ministerio Público”, sostuvo su defensor, Ángel Fara.
El profesional insistió en que Carreras ya aportó todo lo que sabía sobre el episodio. “Sus dichos, que constan en el expediente, junto con los videos que presentamos, son una prueba categórica de que sí hemos colaborado con las autoridades”, añadió.
Gómez, madre de Bagne, se mostró sorprendida por la derivación del caso. “No sabíamos que Carreras había identificado a esos chicos. Ahora más nos llama la atención que se haya detenido y procesado sin pruebas a dos jóvenes que no tenían nada que ver con la agresión”, declaró. La mujer reconoció que todos los mencionados se conocen entre sí. “La mayoría fueron compañeros desde el pre jardín hasta la secundaria”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
María José Medina, madre de Carreras, ya había expresado su malestar porque Iturbe y Costa Rojano no estaban siendo investigados. “No se actuó de la misma manera que con mi hijo. ¿Se deberá a algo? Se tendría que investigar quiénes son los verdaderos culpables”, dijo la mujer, quien deslizó que ambos podrían haber abandonado Concepción tras la detención de sus amigos.
Presentación
Por otra parte, Santamarina, que también asumirá la defensa de Iturbe, indicó que en las próximas horas pondrá a su asistido a disposición de la Justicia. “Al haber comenzado a ser nombrado en los medios, quiere aclarar su situación en la causa y demostrar que no tuvo nada que ver”, explicó el profesional.
Según la investigación, el incidente ocurrido en el interior de La Cañada se habría iniciado por una joven, que sería hermana de uno de los mencionados.
Hasta el cierre de esta edición, no se había informado qué decisión adoptaría Costa Rojano. La Policía y el abogado Molina, representante legal de la víctima, solicitaron que se dictaran distintas medidas contra ambos jóvenes.
Los acusadores: el fiscal y el abogado querellante analizan los pasos que tomarán en el expediente
El fiscal Gerardo Salas, al cerrar ayer su segundo día al frente de la investigación del caso, continúa analizando el expediente para definir cuáles serán los próximos pasos que dará. Según confiaron fuentes judiciales, la causa está integrada por la evidencia presentada por todas las partes, los informes de la Policía y numerosos testimonios, muchos de los cuales resultan contradictorios. “Esa tarea lleva su tiempo; no se le puede pedir que haga todo de inmediato porque es imposible”, señaló uno de los defensores. Esa sería la razón por la cual se decidió postergar el pedido de sobreseimiento de Santiago Bagne y César Máximo Carreras. José María Molina, abogado querellante, sostuvo: “Hoy más que nunca queremos que todos estos jóvenes que están involucrados asuman la responsabilidad por lo que hicieron. En las próximas horas contaremos con un informe técnico que servirá para esclarecer todo lo sucedido”. El profesional también se refirió a la calificación de los hechos debatida en audiencias previas. “Se habló de que hubo una pelea. No compartimos esa postura. Aquí hubo muchos contra una persona tirada en el piso, totalmente indefensa. Esa situación no puede llamarse pelea”, afirmó.