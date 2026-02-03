"Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final", dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

El abogado fue contundente: “El caso es muy similar al de Fernando Báez Sosa que, afortunadamente, no tuvo el mismo trágico final”, sostuvo José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma, el joven que fue atacado por una patota a la salida de un boliche de Tafí del Valle. El abogado confirmó que la víctima declaró anoche y espera que en las próximas horas se tomen nuevas medidas que aceleren la investigación del caso.
Ledezma, de 19 años, por segunda vez en el día fue entrevistado por personal de la fiscalía que conduce Marcelo Leguizamón. Según informó el profesional, brindó un testimonio detallado y contundente sobre lo ocurrido el jueves 29, durante la madrugada. “Fue una ampliación de lo que había dicho por la mañana. El Ministerio Público tenía algunas dudas y él terminó de aclararlas”, acotó Molina.
La víctima habría relatado que esa noche, en el boliche La Cañada, se registró un incidente menor en el que se habría visto involucrado de manera casual. “El personal de seguridad intervino y sacó del lugar a quienes originaron el problema. Horas después decidió retirarse junto a un amigo. Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que había un grupo que lo estaba esperando, por lo que le dijo a su compañero que corriera por un lado y que él lo haría por otro para evitar ser alcanzados”, indicó Molina.
“En el trayecto, alguien le puso el pie y terminó cayéndose en una especie de zanja que había en el lugar. Allí comenzaron a agredirlo. Contó también que, cuando personas retiraban del lugar a los más agresivos, aparecían otros para seguir golpeándolo. Por el ataque se le salieron ambos hombros, por lo que ni siquiera podía taparse la cara para defenderse”, acotó el profesional, que espera que hoy sea designado querellante de la causa.
Molina informó que hasta el momento se constató que Ledezma sufrió, además de la lesión ya mencionada, una herida que le generó sangrado en uno de sus ojos, daños en dos dientes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, especialmente en la espalda.
Derrotero procesal
Ese mismo día, la madre de la víctima se presentó en la comisaría de Tafí del Valle para denunciar la agresión. La mujer, según confirmaron fuentes policiales y judiciales, no sólo detalló el ataque, sino que también dio a conocer el nombre de dos agresores. Con esos datos, la Policía inició una investigación que consistió en identificar a los sospechosos y analizar los videos del ataque que se viralizaron para reconocer a los otros integrantes del grupo.
Con esa información, los uniformados se presentaron en el Centro Judicial y solicitaron medidas de allanamiento y detención para los dos mencionados en la causa. Leguizamón -y no Mónica García de Targa, como se informó en un primer momento- rechazó el pedido al considerar que aún faltaba cumplir con algunos requisitos, entre ellos, la declaración de la víctima.
Paralelamente, Molina anticipó que solicitará que se realicen otras diligencias para sumar más evidencias. Entre ellas, entrevistar a los propietarios y al personal de seguridad del local para que relaten lo que vieron esa noche y confirmen o descarten que los señalados, días anteriores, hayan hecho lo mismo con otros dos jóvenes en hechos distintos.
“También solicitaremos que se determine si hay cámaras de seguridad en el interior y el exterior del local. Nos parece muy atinado que personal de Delitos Telemáticos realice un rastreo en las redes sociales para identificar a los otros miembros del grupo. La investigación está avanzando. Es un hecho muy grave”, agregó Molina.
De los sospechosos se sabe que ambos son jugadores de rugby de Huirapuca. Uno sería hijo de un conocido profesional de Concepción y el otro, de un empresario vinculado al sector de la producción. Ledezma, desde un primer momento, indicó que la agresión no fue producto de una rivalidad deportiva.