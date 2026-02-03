"Es un caso muy similar al de Báez Sosa que no tuvo el mismo trágico final", dijo el abogado del joven atacado en Tafí del Valle

La víctima habría relatado que esa noche, en el boliche La Cañada, se registró un incidente menor en el que se habría visto involucrado de manera casual. “El personal de seguridad intervino y sacó del lugar a quienes originaron el problema. Horas después decidió retirarse junto a un amigo. Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que había un grupo que lo estaba esperando, por lo que le dijo a su compañero que corriera por un lado y que él lo haría por otro para evitar ser alcanzados”, indicó Molina.