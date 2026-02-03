La URT anticipó sanciones ejemplares si hay jugadores involucrados en el ataque a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

En ese marco, el presidente de la URT, Javier Budeguer, reafirmó la postura de la Unión. “Leímos el comunicado que lanzó el club y tenemos una postura similar. En caso de que la Justicia compruebe que son jugadores de rugby, nosotros vamos a actuar de manera inmediata y realizaremos una sanción mucho más dura de lo que sacará el club”, sostuvo en diálogo con LA GACETA. Además, aclaró que la decisión será debatida una vez que los hechos estén debidamente comprobados.