La URT anticipó sanciones ejemplares si hay jugadores involucrados en el ataque a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

La Unión de Rugby de Tucumán respaldó la postura de Huirapuca y aguarda las definiciones de la Justicia.

OPERATIVO. La Justicia ordenó allanamientos por la agresión a un joven. OPERATIVO. La Justicia ordenó allanamientos por la agresión a un joven. Comunicación Pública
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 10 Min

Luego del comunicado difundido por el Club Huirapuca de Concepción por el ataque a una joven en Tafí del Valle, la Unión de Rugby de Tucumán, entidad madre del rugby tucumano, respaldó la línea institucional del club. Sus autoridades dejaron en claro que, si la Justicia confirma la participación de jugadores en el hecho, las sanciones serán severas y superarán incluso las que pueda aplicar la institución involucrada.

El episodio ocurrió en la madrugada del jueves 29, cuando Patricio Ledezma, de 19 años y jugador del club Universitario, fue atacado por un grupo de aproximadamente 20 jóvenes afuera del boliche “La Cañada”. Según la denuncia realizada por su madre, mientras algunos lo golpeaban, otros filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Ledezma descartó que el ataque estuviera vinculado a una rivalidad deportiva.

Ante la repercusión pública del caso y la circulación de versiones en redes sociales, Huirapuca emitió un comunicado institucional en el que repudió “de manera clara y contundente cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito”, aunque también se mostró cauto respecto a la identidad de los agresores. Desde la Comisión Directiva señalaron que, hasta el momento, no cuentan con información oficial suficiente para determinar con precisión lo sucedido ni identificar a las personas intervinientes, y advirtieron que sería irresponsable emitir acusaciones sin evidencias.

En ese marco, el presidente de la URT, Javier Budeguer, reafirmó la postura de la Unión. “Leímos el comunicado que lanzó el club y tenemos una postura similar. En caso de que la Justicia compruebe que son jugadores de rugby, nosotros vamos a actuar de manera inmediata y realizaremos una sanción mucho más dura de lo que sacará el club”, sostuvo en diálogo con LA GACETA. Además, aclaró que la decisión será debatida una vez que los hechos estén debidamente comprobados.

Budeguer también hizo hincapié en despegar al rugby de este tipo de comportamientos. “El rugby no es la causa de estos problemas. Esos no son nuestros valores. Por esa razón, vamos a ser severos con las personas que actúan de este modo si se comprueba que son del ambiente del rugby”, afirmó.

Desde Huirapuca, en tanto, adelantaron que si se confirma la responsabilidad de socios o jugadores del club, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes según los reglamentos vigentes. La investigación judicial será clave para determinar responsabilidades, pero tanto el club como la URT dejaron en claro que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia.

Temas TucumánTafí del Valle
