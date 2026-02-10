Ataque en Tafí del Valle: Santiago Bagne, uno de los imputados, declarará mañana ante el fiscal

Según la acusación de la fiscala Mónica García de Targa, el jueves, cerca de las 4 de la mañana, se registró un incidente en el interior de La Cañada. La víctima sostiene que un grupo de jóvenes de Concepción, varios de ellos jugadores de rugby de Huirapuca, intentaron agredir a un amigo porque estaba bailando con la hermana de uno de ellos. En la ciudad del sur, los allegados de los sospechosos dijeron que, en realidad, la trifulca se inició porque uno de los jóvenes oriundos de la capital tucumana habría manoseado a la misma joven. Varios testigos no sólo coincidieron en señalar que la pelea existió, sino que los concepcionenses fueron expulsados del local por el personal de seguridad.