El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Según confirmaron fuentes policiales, en base a la investigación realizada con el aporte de uno de los amigos del agredido, se identificó a dos de los agresores. Los señalados son oriundos de Concepción y ambos jugarían al rugby en Huirapuca. Uno de ellos sería hijo de un reconocido profesional y el otro, de un empresario vinculado al sector de la producción. La idea de los investigadores era presentarse en sus domicilios, secuestrar elementos que serían utilizados como pruebas y ponerlos a disposición de la Justicia.