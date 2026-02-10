Caso Epstein: el ex príncipe sigue causando vergüenza a Gran Bretaña

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como “The Duke”, envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur. El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente en esa época. En otro correo de octubre de 2010, citado por la cadena británica BBC, el ex príncipe también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos. En un comunicado enviado a la agencia AFP, la policía regional de Windsor confirmó estar “examinando la información de acuerdo con los procedimientos habituales”.