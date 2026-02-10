El carnaval ya está aquí: las opciones para celebrarlo

El Carnaval se reafirma año tras año como una de las celebraciones más multitudinarias de la Argentina. Las celebraciones de 2026, que comienzan esta semana,, volverán a convocar a miles de personas que aprovechan la fecha para viajar, descansar y sumarse a distintas propuestas culturales que se despliegan a lo largo del país.
Aunque los festejos más conocidos concentran gran parte de la atención, la celebración adquiere matices propios según la región. En algunas ciudades predomina el espectáculo organizado, con comparsas, carrozas y producciones de gran despliegue técnico; en otras, el Carnaval mantiene un perfil más tradicional, ligado a prácticas comunitarias y rituales transmitidos de generación en generación.
Este año, además, el calendario suma un incentivo extra: los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero configuran un fin de semana largo de cuatro días, una oportunidad ideal para escapadas y viajes turísticos. En ese marco, varios destinos se posicionan como escenarios centrales para vivir la experiencia carnavalera.
Gualeguaychú
El nombre de Gualeguaychú es sinónimo de Carnaval en la Argentina. En el Corsódromo José Luis Gestro, sus tradicionales desfiles reúnen a miles de espectadores atraídos por comparsas de gran nivel, carrozas imponentes y una puesta en escena que se extiende durante varias semanas.
La temporada comienza antes del feriado oficial y alcanza su punto culminante durante el fin de semana largo de febrero. Esa continuidad consolida a la ciudad como uno de los principales polos turísticos del verano.
Corrientes
La capital correntina, reconocida como Capital Nacional del Carnaval, despliega corsos que se desarrollan a lo largo de múltiples noches. Las comparsas recorren la ciudad con trajes impactantes, música en vivo y una fuerte impronta de ritmos regionales.
El sello distintivo del Carnaval de Corrientes es la convivencia del samba con el chamamé, en una celebración que combina espectáculo y tradición, y que integra tanto a vecinos como a visitantes.
Humahuaca
En el norte, el Carnaval adopta una identidad diferente, profundamente vinculada a la cultura andina. En localidades como Humahuaca y Tilcara, la festividad se vive a través de rituales ancestrales que forman parte esencial de la identidad regional.
El desentierro del diablo, acompañado por música folclórica y celebraciones colectivas, otorga a la propuesta un carácter comunitario y menos comercial. Es una alternativa especialmente valorada por quienes buscan experiencias culturales auténticas, alejadas de los grandes escenarios.
San Salvador
En ese contexto, crece la expectativa por la edición 2026 del Carnaval de Los Tekis, el festival impulsado por la banda jujeña de folklore fusión que se consolidó como uno de los eventos más convocantes del norte del país.
Con cuatro noches consecutivas de música, baile y espíritu carnavalero, el encuentro vuelve a generar interés tanto por su grilla artística como por el valor de las entradas.
La cita será en la Ciudad Cultural, en Alto Padilla, San Salvador de Jujuy, los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16, en coincidencia con el fin de semana largo. El feriado extendido facilita la llegada de público de distintas provincias.
Además de Los Tekis, que se presentarán en cada una de las jornadas como anfitriones del evento, la programación reúne artistas de diversos géneros. Este viernes actuarán Luck Ra, Los Nocheros, Carafea, Coroico, Ángelo Aranda, Los Melli y DJ’s invitados. El sábado 14 será el turno de Luciano Pereyra, Kapanga, Franco Barrionuevo, Coroico, Willy Campero, Los de Jujuy y DJ’s invitados. El domingo 15 subirán al escenario Desakta2, Lázaro Caballero, Los Nombradores del Alba, Coroico, Tunay, Llokallas y DJ’s invitados. El lunes 16, en la jornada de cierre, se presentarán El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, La Pepa Brizuela, Los Tabaleros, Coroico, Diableros y DJ’s invitados.
En relación con las entradas, desde la organización indicaron que los valores se establecen por etapas de venta, con cupos limitados y precios que aumentan a medida que se avanza de tramo. Actualmente, según la ticketera oficial Paseshow, la entrada general del segundo tramo para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 cuesta $45.000, mientras que para el lunes 16 —tercer tramo— el valor es de $55.000.
Como novedad, se incorporó el “abono carnavelero”, que permite acceder a las cuatro noches abonando el equivalente a tres jornadas. El pase general tiene un precio de $120.000 e incluye el ingreso mediante un único código QR. También se comercializan tickets para el sector preferencial “No Somos Nada”, que ofrece barras y sanitarios exclusivos, ingreso diferenciado y ambientación especial. En su primer tramo, el valor es de $150.000 y no requiere adquirir una entrada general adicional.
Los precios no contemplan cargos por servicio ni costos financieros. Los menores de seis años ingresan sin abonar, y las personas con discapacidad pueden acceder gratuitamente —por orden de llegada y hasta completar el cupo— presentando el Certificado Único de Discapacidad vigente.
Las entradas se pueden comprar de manera online a través de Paseshow o en puntos de venta físicos habilitados. En Tucumán, se consiguen en La Rockería, ubicada en Buenos Aires 39, local 6, en San Miguel de Tucumán.