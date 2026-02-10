El carnaval ya está aquí: las opciones para celebrarlo

Además de Los Tekis, que se presentarán en cada una de las jornadas como anfitriones del evento, la programación reúne artistas de diversos géneros. Este viernes actuarán Luck Ra, Los Nocheros, Carafea, Coroico, Ángelo Aranda, Los Melli y DJ’s invitados. El sábado 14 será el turno de Luciano Pereyra, Kapanga, Franco Barrionuevo, Coroico, Willy Campero, Los de Jujuy y DJ’s invitados. El domingo 15 subirán al escenario Desakta2, Lázaro Caballero, Los Nombradores del Alba, Coroico, Tunay, Llokallas y DJ’s invitados. El lunes 16, en la jornada de cierre, se presentarán El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, La Pepa Brizuela, Los Tabaleros, Coroico, Diableros y DJ’s invitados.