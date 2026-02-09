Carnaval 2026: ¿cuándo es el fin de semana largo y cómo se paga a quienes trabajan?

Este año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos. A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.