Carnaval 2026: ¿cuándo es el fin de semana largo y cómo se paga a quienes trabajan?

Con el inicio del 2026, crece la expectativa en Argentina por el primer descanso del año. Febrero, hace que la espera se active para los primeros feriados del año, en busca de una oportunidad para planificar escapadas o simplemente pausar la rutina.
La espera terminará pronto, ya que en febrero llegará un fin de semana largo de cuatro días. Este receso extendido corresponde a las festividades de Carnaval, consolidándose como la primera gran ocasión del año para el turismo y el descanso.
Cuándo caen los feriados por Carnaval
El Carnaval es la oportunidad que miles de argentinos aprovechan para desconectarse de la rutina y descansar. Las fechas de las festividades tradicionales del norte argentino ya están confirmadas para 2026.
Este año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos. A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.
Cómo se pagan a quienes deban trabajar en esas fechas
Al tratarse de feriados nacionales inamovibles, rigen las mismas normas previstas para el descanso dominical según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). En caso de prestar servicios durante estas jornadas, corresponde percibir la remuneración habitual de un día laborable más un monto equivalente; en términos prácticos, la jornada se abona doble, aplicando un recargo del 100%.
Por el contrario, si el trabajador no cumple tareas, el día se liquida de forma normal como un feriado pago. Bajo esta modalidad, el empleador abona el salario íntegro sin efectuar ningún tipo de descuento en el recibo de sueldo, garantizando así el derecho al descanso remunerado del empleado.