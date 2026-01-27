Carnaval 2026 en Argentina: dónde se viven los festejos más grandes y espectaculares del país

La abundancia y los excesos anteceden a un período de reflexión y austeridad, o dan la bienvenida honorífica a los dioses de la mitología romana o celebran la llegada de una nueva estación. Sea desde la religión, las tradiciones o las fiestas paganas, el Carnaval se recibe en todo el mundo y Argentina no es la excepción. La época que va desde febrero a marzo es una que resalta en el imaginario colectivo: colores estridentes, disfraces, bailes y desfiles que inundan las calles de diversas ciudades, pero ¿dónde se concentran los mayores festejos?
En la primera mitad del año, la alegría del Carnaval se vive a pleno en la Argentina y las celebraciones se inician simultáneamente en los distintos puntos del territorio nacional. En el mes de febrero de 2026 se dará inicio a la festividad y las distintas localidades preparan sus mejores arreglos para conmemorar uno de los eventos más convocantes y alegres del año.
Los carnavales más espectaculares de Argentina
Desde el medio especializado Argentina Viajando explicaron cuáles son esos encuentros que tienen renombre más allá de las fronteras nacionales y que hay que experimentar al menos una vez en la vida.
El impresionante Carnaval de Gualeguaychú
El listado sería poco serio si no se incluyera en primer lugar al más impresionante de todos, el Carnaval de Gualeguaychú. En esta localidad del litoral se trabaja durante meses para garantizar el éxito del famoso Carnaval del País, considerado el espectáculo teatral a cielo abierto más importante del verano argentino y el más icónico de Entre Ríos.
En líneas generales, el evento dura 10 noches y en él es posible admirarse con las impresionantes carrozas que forman parte del recorrido y, desde luego, las emblemáticas comparsas que llegan desde distintos barrios de la ciudad, con hasta 70.000 plumas en los vestidos meticulosamente diseñados.
Esta experiencia se convirtió en un hito cultural y turístico de la nación. El show es el resultado de meses de trabajo, creatividad y dedicación de cientos de personas que hacen posible una de las propuestas más trascendentales del país.
La alegría de la fiesta en Humahuaca
El Carnaval de Humahuaca en Jujuy es una auténtica fiesta que combina ritos introducidos por los españoles durante el período de la conquista, mezcladas con prácticas indígenas que honran a la Pachamama. El evento comienza con el desentierro de un muñeco, que representa al diablo, cubierto en la edición anterior de la festividad.
Toda persona que lo haya vivido queda impregnada de la energía de sus agrupaciones, sus diablos, desentierros y entierros en los mojones, las cuadrillas de copleros y copleras y sus rondas, el aroma de la albahaca, la calidez de los fortines familiares. Es una práctica de un pasado agrícola que pervive y resiste los embates de la modernidad, un momento de agradecimiento por la buena cosecha que se fue resignificando.
Espectáculos de lujo en Corrientes
Cada rincón de la Ciudad de Corrientes se vuelve una fiesta cuando de los carnavales se trata. De hecho, la Secretaría de Turismo de la Nación la declaró en 1995 como la Capital Nacional del Carnaval.
Los desfiles se realizan en el Corsódromo Nolo Alías, que cuenta con capacidad para más de 30 mil personas y donde, año a año, se concentran algunas de las agrupaciones más grandes del país. El próximo sábado, el recinto encenderá sus luces para recibir a las cuatro grandes comparsas y cinco agrupaciones musicales en lo que promete ser una edición récord.
El esquema de este 2026 mantiene la estructura tradicional pero con un calendario cargado. Además de las diez noches de desfile, se realizarán los históricos Shows de Comparsas en el Anfiteatro Cocomarola los días 4, 8 y 11 de febrero. Allí, Sapucay, Ara Berá, Copacabana y Arandú Beleza desplegarán sus puestas en escena teatrales.