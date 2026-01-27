Carnaval 2026 en Argentina: dónde se viven los festejos más grandes y espectaculares del país

La abundancia y los excesos anteceden a un período de reflexión y austeridad, o dan la bienvenida honorífica a los dioses de la mitología romana o celebran la llegada de una nueva estación. Sea desde la religión, las tradiciones o las fiestas paganas, el Carnaval se recibe en todo el mundo y Argentina no es la excepción. La época que va desde febrero a marzo es una que resalta en el imaginario colectivo: colores estridentes, disfraces, bailes y desfiles que inundan las calles de diversas ciudades, pero ¿dónde se concentran los mayores festejos?