San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

San Martín de Tucumán confirmó este miércoles la fecha de inicio de la venta de entradas para el amistoso frente a Tucumán Central, que se jugará el sábado 7 de febrero desde las 17.30 en La Ciudadela. El partido marcará el primer reencuentro del “Santo” con su gente en este arranque de temporada y aparece como una prueba clave antes del inicio oficial de la Primera Nacional.
Según informó el club, los tickets podrán adquirirse exclusivamente en las boleterías del estadio. La venta comenzará el viernes 6, de 9 a 18, y continuará el sábado 7, de 9 a 17. El encuentro será a puertas abiertas y contará con acceso para el público local.
En cuanto a los valores, la entrada popular costará $5.000 para socios y $15.000 para no socios, mientras que la platea tendrá un valor de $10.000 para socios y $20.000 para no socios. La diferenciación apunta a priorizar a quienes acompañan de manera habitual al club.
Más allá del carácter amistoso, el cruce tiene un valor deportivo especial para San Martín de Tucumán. Será la primera presentación en casa del equipo que conduce Andrés Yllana, en una etapa inicial de preparación en la que el cuerpo técnico apunta a sumar ritmo, ajustar movimientos y empezar a consolidar una idea de juego, sin la presión del resultado pero con la exigencia que impone el escenario.
Del otro lado estará Tucumán Central, que llega a La Ciudadela en un momento determinante de su calendario. A días de disputar la final por el ascenso al Federal A, el “Rojo” de Villa Alem utiliza el amistoso como una herramienta para sostener la forma y no perder competitividad tras varias semanas sin partidos oficiales. Desde el plantel y el cuerpo técnico coincidieron en que el objetivo pasa por sumar rodaje, mantener la dinámica y llegar en las mejores condiciones al compromiso más importante de la temporada.