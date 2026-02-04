San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

Del otro lado estará Tucumán Central, que llega a La Ciudadela en un momento determinante de su calendario. A días de disputar la final por el ascenso al Federal A, el “Rojo” de Villa Alem utiliza el amistoso como una herramienta para sostener la forma y no perder competitividad tras varias semanas sin partidos oficiales. Desde el plantel y el cuerpo técnico coincidieron en que el objetivo pasa por sumar rodaje, mantener la dinámica y llegar en las mejores condiciones al compromiso más importante de la temporada.