Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

El encuentro se jugará el sábado en La Ciudadela y marcará el primer reencuentro del equipo de Andrés Yllana con su público en el inicio de la temporada.

EN CASA. El “Santo” se presentará este sábado ante Tucumán Central en La Ciudadela, en su primer partido abierto al público en la temporada. EN CASA. El “Santo” se presentará este sábado ante Tucumán Central en La Ciudadela, en su primer partido abierto al público en la temporada. Prensa CASM
Hace 1 Hs

San Martín de Tucumán confirmó este miércoles la fecha de inicio de la venta de entradas para el amistoso frente a Tucumán Central, que se jugará el sábado 7 de febrero desde las 17.30 en La Ciudadela. El partido marcará el primer reencuentro del “Santo” con su gente en este arranque de temporada y aparece como una prueba clave antes del inicio oficial de la Primera Nacional.

Según informó el club, los tickets podrán adquirirse exclusivamente en las boleterías del estadio. La venta comenzará el viernes 6, de 9 a 18, y continuará el sábado 7, de 9 a 17. El encuentro será a puertas abiertas y contará con acceso para el público local.

En cuanto a los valores, la entrada popular costará $5.000 para socios y $15.000 para no socios, mientras que la platea tendrá un valor de $10.000 para socios y $20.000 para no socios. La diferenciación apunta a priorizar a quienes acompañan de manera habitual al club.

Más allá del carácter amistoso, el cruce tiene un valor deportivo especial para San Martín de Tucumán. Será la primera presentación en casa del equipo que conduce Andrés Yllana, en una etapa inicial de preparación en la que el cuerpo técnico apunta a sumar ritmo, ajustar movimientos y empezar a consolidar una idea de juego, sin la presión del resultado pero con la exigencia que impone el escenario.

Del otro lado estará Tucumán Central, que llega a La Ciudadela en un momento determinante de su calendario. A días de disputar la final por el ascenso al Federal A, el “Rojo” de Villa Alem utiliza el amistoso como una herramienta para sostener la forma y no perder competitividad tras varias semanas sin partidos oficiales. Desde el plantel y el cuerpo técnico coincidieron en que el objetivo pasa por sumar rodaje, mantener la dinámica y llegar en las mejores condiciones al compromiso más importante de la temporada.

Temas TucumánClub Tucumán CentralSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
San Martín es mucho más grande que Atlético: la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

"San Martín es mucho más grande que Atlético": la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Vivir con una vida prestada: la historia del trasplantado que corre para agradecer en Tafí del Valle

Vivir con una vida prestada: la historia del trasplantado que corre para agradecer en Tafí del Valle

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Qué fue de la vida de Sue Carpenter, la enfermera que buscó a Diego Maradona en el Mundial 1994

Qué fue de la vida de Sue Carpenter, la enfermera que buscó a Diego Maradona en el Mundial 1994

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Comentarios