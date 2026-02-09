Cuando el esfuerzo vence a la adversidad

Tras sufrir un siniestro de carácter fortuito y ajeno, que provocó daños totales en el interior de su local ubicado en calle Lamadrid al 400 en San Miguel de Tucumán, Confitería La Estrella logró lo que parecía imposible: volver a abrir sus puertas en apenas un mes y medio. El hecho, que conmocionó tanto al sector comercial como a sus clientes habituales, puso a prueba no solo la estructura del negocio, sino también la fortaleza humana detrás del mostrador.