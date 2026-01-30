San Valentín con premio: sushi, amor y un plan perfecto

Con 7 sucursales, atención diaria de 18:30 a 00:30 y opciones tanto para salón como para delivery, METASUSHI es un clásico para compartir. Las picadas son de las más elegidas para la mesa, mientras que las sushi burgers lideran los pedidos a domicilio. No por nada, cada 14 de febrero el restaurante se prepara especialmente para una de las fechas con mayor demanda del año.