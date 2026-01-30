San Valentín con premio: sushi, amor y un plan perfecto

San Valentín invita a frenar un poco, salir a disfrutar y compartir algo rico. Este año, el plan puede venir con premio incluido. Los socios de CLUB LA GACETA y suscriptores de LAGACETA.COM tienen la oportunidad de participar por un voucher de $50.000 para vivir una experiencia en METASUSHI, uno de los lugares favoritos de los tucumanos para celebrar.
Ingresá a este link, respondé una breve encuesta y participá por este excelente premio para disfrutar. Simple, rápido y con sabor a San Valentín.
Además del sorteo, ser socio de CLUB LA GACETA suma beneficios todos los días: en METASUSHI se puede acceder a 20% de descuento los viernes y sábados y 15% de descuento de domingo a jueves, siempre sobre la carta, no es acumulable con promociones.
Con 7 sucursales, atención diaria de 18:30 a 00:30 y opciones tanto para salón como para delivery, METASUSHI es un clásico para compartir. Las picadas son de las más elegidas para la mesa, mientras que las sushi burgers lideran los pedidos a domicilio. No por nada, cada 14 de febrero el restaurante se prepara especialmente para una de las fechas con mayor demanda del año.
Para participar del sorteo es requisito ser socio de CLUB LA GACETA y suscriptor de LAGACETA.COM y completar la encuesta online. El sorteo se realizará el jueves 12 de febrero y el ganador o ganadora será contactado telefónicamente ese mismo día.
METASUSHI forma parte de la amplia red de comercios adheridos a CLUB LA GACETA. Ingresando a su página https://club.lagaceta.com.ar/ , los socios pueden conocer todos los descuentos, beneficios y también cómo asociarse.
Participación válida exclusivamente para socios de CLUB LA GACETA Y SUSCRIPTORES DE LAGACETA.COM. El premio no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo.