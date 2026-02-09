La emergencia de los vecinos de un barrio de Tafí Viejo

La emergencia vivida el viernes pasado por los vecinos del barrio Calpini de Tafi Viejo, cuyas viviendas quedaron al borde del canal, pone de relieve la necesidad de que se hagan tareas conjuntas entre la Municipalidad y la Provincia para resolver un problema urbano que lleva décadas. Según el director de Defensa Civil de Tafí Viejo, la zona presenta características geológicas particulares, ya que después de las lluvias se generan “desprendimientos secundarios” o derrumbes que continúan ocurriendo incluso cuando el suelo comienza a secarse. Además. No se trata sólo de una cuestión de falta de mantenimiento, sino de una “multiplicidad de actores” responsables: el arroyo Nueva Esperanza atraviesa vías del ferrocarril de la empresa Belgrano Cargas, y las aguas drenan hacia el canal de Cintura Norte, que es jurisdicción de la Dirección Provincial del Agua. La Municipalidad, por su parte, tiene competencia sobre el territorio donde se asienta el barrio. Esta complejidad administrativa ha bloqueado soluciones integrales durante más de 25 años, explicó. Un vecino añadió que un montículo de hormigón construido sobre las antiguas vías del ferrocarril, deteriorado desde hace unos ocho años, actúa como un dique improvisado y obstruye el cauce normal del agua.