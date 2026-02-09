Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: inundaciones y política electoral
Hace 6 Hs

Desde hace décadas, y a través de distintos gobiernos, las inundaciones vuelven a instalarse como el eje de una discusión vieja, estéril y nunca resuelta en la provincia de Tucumán. Cada verano, la política parece frotarse las manos: de un lado, la puesta en escena de la solidaridad; del otro, la autocrítica discursiva. Dos actitudes que deberían ser permanentes, pero que aquí se activan solo cuando el agua ya se llevó todo. Incluso, en muchos casos, hasta la vida misma. Durante cinco años trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia asistiendo a damnificados. Colchones, chapas y alimentos que entregábamos un año eran arrastrados por el mismo río al siguiente. Esa experiencia deja una enseñanza clara: el Estado provincial aún no comprende que el asistencialismo es un parche obligatorio en la emergencia, pero jamás la solución de fondo. Desde la vereda opositora, la crítica por la falta de inversión y de obras estructurales es real y atendible. Sin embargo, el discurso sin acción termina siendo otra forma de omisión. Señalar responsables sin impulsar soluciones concretas es parte del mismo problema. Mientras tanto, vemos diputados y ex funcionarios del interior, hoy alineados con el Gobierno nacional, sacándose fotos en zonas arrasadas por el agua. Gestos que conmueven por un instante, pero que no se traducen en políticas públicas duraderas. Nunca leí un proyecto serio de inversión que apunte a terminar con este conflicto estructural que padecen miles de tucumanos. La tragedia se repite y los responsables, de uno y otro lado, ya fueron elegidos. Lo que falta no es diagnóstico ni sensibilidad ocasional. Lo que falta es decisión política para dejar de administrar la catástrofe y empezar, de una vez por todas, a prevenirla.

Williams Rodrigo Fanlo Llanos                       

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
1

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina
2

Carnaval 2026: tres destinos imperdibles para viajar durante el feriado largo en Argentina

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui
3

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40
4

Cómo el sueño afecta a las hormonas del hambre a partir de los 40

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas
5

Entrenar con auriculares: los riesgos para la audición y la seguridad que advierten los especialistas

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard
6

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

Más Noticias
Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

Cuneo Libarona: “el chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

Comentarios