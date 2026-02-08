Fin de semana largo de Carnaval: tres pueblos imperdibles de Salta para descansar y disfrutar

El encanto de Cafayate va más allá de la enología. El recorrido por la Quebrada de las Conchas, con formaciones naturales emblemáticas como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo, se convirtió en uno de los paseos más convocantes del verano. En el casco urbano, la plaza principal reúne peñas folclóricas y propuestas gastronómicas de autor que reinterpretan los sabores regionales. Es el destino ideal para quienes buscan un equilibrio entre aventura paisajística, cultura y confort.