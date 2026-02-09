Cartas de lectores: la democracia

El análisis de nuestro comprovinciano Walter Gallardo, desde España, nos hace reflexionar sobre el peligro que significa perder el sistema democrático. Los derechos humanos están en crisis, haciéndose añicos. La Argentina no está exenta de ello; los partidos políticos brillan por su ausencia y la UCR, mi partido, no sabemos dónde está. A algunos dirigentes no se les mueve un pelo. Hay tiempo para reaccionar y no dejar que la extrema derecha se adueñe de nuestras ilusiones.