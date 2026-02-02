Secciones
Primer feriado XXL del año: ¿cuándo es y cómo pagan?

Febrero, hace que la espera se active para los primeros feriados del año, en busca de una oportunidad para planificar escapadas.

Primer feriado XXL del año: ¿cuándo es y cómo pagan? carnaval
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Con el inicio del 2026, crece la expectativa en Argentina por el primer descanso del año. Febrero, hace que la espera se active para los primeros feriados del año, en busca de una oportunidad para planificar escapadas o simplemente pausar la rutina.

Carnaval 2026 en Argentina: dónde se viven los festejos más grandes y espectaculares del país

Carnaval 2026 en Argentina: dónde se viven los festejos más grandes y espectaculares del país

La espera terminará pronto, ya que en febrero llegará un fin de semana largo de cuatro días. Este receso extendido corresponde a las festividades de Carnaval, consolidándose como la primera gran ocasión del año para el turismo y el descanso.

Cuándo cae el feriado por Carnaval

El Carnaval es la oportunidad que miles de argentinos aprovechan para desconectarse de la rutina y descansar. Las fechas de las festividades tradicionales del norte argentino ya están confirmadas para 2026. 

Este año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.  A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.

Feriados inamovibles 2026: todas las fechas confirmadas

-16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

-24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

-2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

-3 de abril (viernes): Viernes Santo.

-1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.

-25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

-20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

-9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

-8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

-25 de diciembre (viernes): Navidad.

